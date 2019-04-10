المدينة المنورة.. تخريج 78 موظفاً وموظفة من برنامج "الفندقي المحترف" بفندق موفنبيك

البرنامج التدريبي يؤهل الموظفين والموظفات وفق 8 مستويات تستمر 6 أشهر تدريبية

احتفت مجموعة فنادق موفينبيك المدينة المنورة اليوم بتخريج 78 موظفاً وموظفة ضمن خريجي الدفعة الرابعة لبرنامج الموظف السعودي الفندقي المحترف الذي تنظمه إدارة المجموعة الفندقية العالمية بالتعاون مع شركائها الأكاديميين بالمنطقة بحضور مدير مكتب العمل بالمدينة المنورة، الدكتور صالح السحيمي، وعدد من مسؤولي الهيئات الحكومية ومديري عدد من القطاعات الفندقية بالمدينة المنورة.

وثمن خريجو وخريجات البرنامج التدريبي، جهود إدارة مجموعة الموفنبيك في تحقيق بيئة العمل الجاذبة للكادر الوطني، بالإضافة إلى حزم البرامج التدريبية التي تصقل مهاراتهم في مختلف التخصصات الفندقية، والتي تتضمن خدمات الإدارة العامة والخطوط الأمامية وخدمات الضيافة ومهارات الأمن والسلامة وكذلك خدمات الإعاشة وجودة الخدمة.

ويُعنى البرنامج التدريبي الخاص بالكادر الوطني من العاملين بالقطاعات الفندقية بتأهيل الموظفين والموظفات وفق ثمانية مستويات تستمر على مدار ستة أشهر تدريبية تشتمل على التعريف بالعمل الفندقي الاحترافي، وكيف سيبدو عليه العمل الفندقي مستقبلاً، إلى جانب تأهيل الكوادر على خدمات الضيافة الفندقية المميزة وطريقة ابتكار خطط العمل لإنجاز المهام في أوقات محددة بطريقة احترافية وصولاً إلى تحقيق الفعالية ضمن منظومة العمل المعنية بتقديم الخدمات الفندقية.

من جهته، قدم مدير مكتب العمل بالمدينة لدكتور صالح السحيمي شكره لجميع القطاعات الخاصة ومن ضمنها مجموعة فنادق موفينبيك المدينة التي تقدم عدداً من الخدمات التدريبية والتوظيفية لشباب وبنات المنطقة.

وأكد "السحيمي" أهمية التعاون الإيجابي المستمر بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، في مجال تأهيل الشباب السعودي وتذليل الصعوبات من خلال إقامة الدورات والتوظيف كما أثنى على تميز أبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات.





وأبدى مدير عام فندق أنوار المدينة موفينبيك سامح النشار، اعتزازه بأداء الكوادر الوطنية العاملة في القطاعات الفندقية، وقال: "تسعى إدارة المجموعة من خلال البرامج التدريبية إلى تأهيل الموظفين والموظفات السعوديين لإدارة هذه المنظومة الحيوية وتطوير الأداء بالقطاع الفندقي".

وأوضح مدير الموارد البشرية بالمجموعة الفندقية بالمدينة المنورة علي الزهراني، أن المجموعة الفندقية تسعى من خلال هذه البرامج التدريبية محاكاة التوجه الوطني العام ضمن رؤية المملكة 2030 م في توطين وظائف القطاع الفندقي والسياحي بكوادر مدربة وفق أعلى المستويات.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي، أن "قيام الفنادق العالمية، وخاصةً القاطنة بالمنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف من اعتماد دورات تدريبية متخصصة لأبناءنا وبناتنا لمواكبة العمل الفندقي لَهُ خطوة إيجابية مميزة يشكرون عليها وما شاهدناه اليوم من تخرج 78 وانخراطهم بالعمل الفندقي وفِي أقسام مختلفه يدعوهم للفخر.

وأكد "الصاعدي" على أهمية توطين الوظائف القيادية بالقطاع السياحي بحسب ما جاء في الرؤية الوطنية المتعلقة بالقطاع الخاص، وما أُشير إليه سابقاً بقصر العمل في 41 نشاطاً ومهنةً في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنوّرة على السعوديين والسعوديات.

وقال إن هذه القرارات للتوطين تأتي بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة منطقة المدينة المنوّرة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة, والأمير سعود بن خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين التي أعلنت في حينها حول توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة.