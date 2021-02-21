كورونا بباكستان.. 1329 إصابة جديدة و38 وفاة و905 حالات شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

‬سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 571174 حالة، منها 24466 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 905 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 534107 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12601 حالة وفاة.