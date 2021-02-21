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"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا بباكستان.. 1329 إصابة جديدة و38 وفاة و905 حالات شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

‬سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 571174 حالة، منها 24466 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 905 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 534107 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12601 حالة وفاة.

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كورونا بباكستان.. 1329 إصابة جديدة و38 وفاة و905 حالات شفاء
سبق

‬سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 571174 حالة، منها 24466 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 905 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 534107 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12601 حالة وفاة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:25 PM

كورونا بباكستان.. 1329 إصابة جديدة و38 وفاة و905 حالات شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 571174 حالة، منها 24466 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 905 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 534107 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12601 حالة وفاة.

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