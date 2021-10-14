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"النيابة العامة": يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات نظام الإجراءات الجزائية

قالت إنه يترتّب عليها ما يترتّب على التبليغ بالطرق التقليدية

أوضحت النيابة العامة أنه يسوغ استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المنعقدة في الشأن.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: "يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية".

وتابعت: "يُستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف".

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة": يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات نظام الإجراءات الجزائية
سبق

أوضحت النيابة العامة أنه يسوغ استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المنعقدة في الشأن.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: "يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية".

وتابعت: "يُستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف".

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
09:40 PM

"النيابة العامة": يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات نظام الإجراءات الجزائية

قالت إنه يترتّب عليها ما يترتّب على التبليغ بالطرق التقليدية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
2,714

أوضحت النيابة العامة أنه يسوغ استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المنعقدة في الشأن.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: "يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية".

وتابعت: "يُستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف".

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