أوضحت النيابة العامة أنه يسوغ استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المنعقدة في الشأن. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: "يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية". وتابعت: "يُستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف".

"النيابة العامة": يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات نظام الإجراءات الجزائية ذياب الشمري سبق 2021-10-14 أوضحت النيابة العامة أنه يسوغ استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المنعقدة في الشأن.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: "يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية".



وتابعت: "يُستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف".

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 09:40 PM

"النيابة العامة": يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات نظام الإجراءات الجزائية قالت إنه يترتّب عليها ما يترتّب على التبليغ بالطرق التقليدية





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أوضحت النيابة العامة أنه يسوغ استعمال الوسائل الإلكترونية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية في تبليغات أوامر الإجراءات الجزائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق التقليدية المنعقدة في الشأن.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: "يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية".



وتابعت: "يُستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف".