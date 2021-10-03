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سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بنيران الجيش اليمني جنوب مأرب

طائرات التحالف تدمر دبابة وعربة مدرعة

كبّد جنود الجيش الوطني اليمني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد في جبهة حريب، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيا في مواقع متفرقة، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة مدرعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بنيران الجيش اليمني جنوب مأرب
سبق

كبّد جنود الجيش الوطني اليمني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد في جبهة حريب، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيا في مواقع متفرقة، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة مدرعة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
07:43 PM

سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بنيران الجيش اليمني جنوب مأرب

طائرات التحالف تدمر دبابة وعربة مدرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كبّد جنود الجيش الوطني اليمني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد في جبهة حريب، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيا في مواقع متفرقة، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة مدرعة.

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