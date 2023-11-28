وقرر المغرب الجمعة الماضي إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من بلدان منطقة أفريقيا الجنوبية، تحسباً لانتقال عدوى "أوميكرون" الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

أعلن المغرب اليوم "الأحد"، وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إليه لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد؛ بسبب المتحور الجديد لـ"كوفيد-19" "أوميكرون".

تجنبًا لتسلل "أوميكرون".. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية المتجهة إليه لمدة أسبوعين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-28 أعلن المغرب اليوم "الأحد"، وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إليه لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد؛ بسبب المتحور الجديد لـ"كوفيد-19" "أوميكرون". وقرر المغرب الجمعة الماضي إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من بلدان منطقة أفريقيا الجنوبية، تحسباً لانتقال عدوى "أوميكرون" الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 06:26 PM

تجنبًا لتسلل "أوميكرون".. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية المتجهة إليه لمدة أسبوعين بعد يومين من إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من جنوب قارة أفريقيا





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أعلن المغرب اليوم "الأحد"، وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إليه لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد؛ بسبب المتحور الجديد لـ"كوفيد-19" "أوميكرون".

وقرر المغرب الجمعة الماضي إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من بلدان منطقة أفريقيا الجنوبية، تحسباً لانتقال عدوى "أوميكرون" الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.