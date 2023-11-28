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تجنبًا لتسلل "أوميكرون".. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية المتجهة إليه لمدة أسبوعين

بعد يومين من إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من جنوب قارة أفريقيا

أعلن المغرب اليوم "الأحد"، وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إليه لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد؛ بسبب المتحور الجديد لـ"كوفيد-19" "أوميكرون".

وقرر المغرب الجمعة الماضي إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من بلدان منطقة أفريقيا الجنوبية، تحسباً لانتقال عدوى "أوميكرون" الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

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تجنبًا لتسلل "أوميكرون".. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية المتجهة إليه لمدة أسبوعين
سبق

أعلن المغرب اليوم "الأحد"، وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إليه لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد؛ بسبب المتحور الجديد لـ"كوفيد-19" "أوميكرون".

وقرر المغرب الجمعة الماضي إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من بلدان منطقة أفريقيا الجنوبية، تحسباً لانتقال عدوى "أوميكرون" الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
06:26 PM

تجنبًا لتسلل "أوميكرون".. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية المتجهة إليه لمدة أسبوعين

بعد يومين من إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من جنوب قارة أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المغرب اليوم "الأحد"، وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إليه لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد؛ بسبب المتحور الجديد لـ"كوفيد-19" "أوميكرون".

وقرر المغرب الجمعة الماضي إغلاق حدوده أمام المسافرين القادمين من بلدان منطقة أفريقيا الجنوبية، تحسباً لانتقال عدوى "أوميكرون" الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

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