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الجيش اليمني ينتزع مواقع مهمة من الحوثيين في الجوف

شن هجوم مفاجئ على مواقع الميليشيا

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مواقع جديدة من المتمردين الحوثيين شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني انتزعت من ميليشيا الحوثي مواقع مهمة في جبهة الدحيظة، شرق مديرية المرازيق، عقب هجوم مفاجئ شنته على مواقع تمركز الميليشيا التي لاذت بالفرار.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني ينتزع مواقع مهمة من الحوثيين في الجوف
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مواقع جديدة من المتمردين الحوثيين شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني انتزعت من ميليشيا الحوثي مواقع مهمة في جبهة الدحيظة، شرق مديرية المرازيق، عقب هجوم مفاجئ شنته على مواقع تمركز الميليشيا التي لاذت بالفرار.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
09:11 PM

الجيش اليمني ينتزع مواقع مهمة من الحوثيين في الجوف

شن هجوم مفاجئ على مواقع الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مواقع جديدة من المتمردين الحوثيين شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني انتزعت من ميليشيا الحوثي مواقع مهمة في جبهة الدحيظة، شرق مديرية المرازيق، عقب هجوم مفاجئ شنته على مواقع تمركز الميليشيا التي لاذت بالفرار.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

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