النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد بالفيديو .. تضرر عددٍ من المركبات إثر هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورة

تداول المقطع عبر وسائل التواصل حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة بأحد الشوارع

أدى هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على منطقة المدينة المنورة إلى أضرار في بعض الممتلكات الخاصة في الأحياء المتفرقة من المدينة المنورة وتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة في أحد شوارع المدينة المنورة.

كما تم تداول عددٍ من الصور ومقطع فيديو يظهر تضرر عددٍ من المركبات إثر انهيار جزء مبنى سكني ما أدى إلى تضرر عددٍ من المركبات المتوقفة أسفل المبنى السكني كما تساقط البرد في حي باقدو في المدينة المنورة.

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى إنذار على منطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة وشملت الحناكية - العلا - العيص-المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر- وادي الفرع - ينبع وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع التأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وبداية الإنذار من الساعة ١٢:٠٠ من يوم الخميس 30 / 07/ 2020 ويستمر الإنذار حتى الساعة ٢:٠٠ يوم الجمعة 31 / 07/2020.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد بالفيديو .. تضرر عددٍ من المركبات إثر هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورة
سبق

أدى هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على منطقة المدينة المنورة إلى أضرار في بعض الممتلكات الخاصة في الأحياء المتفرقة من المدينة المنورة وتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة في أحد شوارع المدينة المنورة.

كما تم تداول عددٍ من الصور ومقطع فيديو يظهر تضرر عددٍ من المركبات إثر انهيار جزء مبنى سكني ما أدى إلى تضرر عددٍ من المركبات المتوقفة أسفل المبنى السكني كما تساقط البرد في حي باقدو في المدينة المنورة.

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى إنذار على منطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة وشملت الحناكية - العلا - العيص-المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر- وادي الفرع - ينبع وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع التأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وبداية الإنذار من الساعة ١٢:٠٠ من يوم الخميس 30 / 07/ 2020 ويستمر الإنذار حتى الساعة ٢:٠٠ يوم الجمعة 31 / 07/2020.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
01:37 AM

شاهد بالفيديو .. تضرر عددٍ من المركبات إثر هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورة

تداول المقطع عبر وسائل التواصل حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة بأحد الشوارع

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
7
19,961

أدى هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على منطقة المدينة المنورة إلى أضرار في بعض الممتلكات الخاصة في الأحياء المتفرقة من المدينة المنورة وتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة في أحد شوارع المدينة المنورة.

كما تم تداول عددٍ من الصور ومقطع فيديو يظهر تضرر عددٍ من المركبات إثر انهيار جزء مبنى سكني ما أدى إلى تضرر عددٍ من المركبات المتوقفة أسفل المبنى السكني كما تساقط البرد في حي باقدو في المدينة المنورة.

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى إنذار على منطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة وشملت الحناكية - العلا - العيص-المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر- وادي الفرع - ينبع وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع التأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وبداية الإنذار من الساعة ١٢:٠٠ من يوم الخميس 30 / 07/ 2020 ويستمر الإنذار حتى الساعة ٢:٠٠ يوم الجمعة 31 / 07/2020.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,569
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,772
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,307

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة