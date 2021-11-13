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ممرضة تنقذ قائد شاحنة في الباحة.. وزوجها يروي التفاصيل

لحين قدوم الهلال الأحمر وإكمال اللازم

أنقذت ممرضة من الجنسية الفلبينية سائق شاحنة، تعرَّض لإصابات في حادث مروري عصر أمس الأول في الباحة، لحين وصول فِرق الهلال الأحمر التي باشرت الحادث.

وروى التفاصيل لـ"سبق" محمد الغامدي قائلاً: "كنت برفقة زوجتي أخصائية التمريض الفلبينية (آن فيك كانسون مصري)، وصادفنا وجود حادث انقلاب شاحنة، وبها قائد الشاحنة مصاب، وهو من جنسية عربية، فأجلستُ المصاب، وأسعفته زوجتي، ونظَّفت مكان الجرح الذي نزف كثيرًا حتى قدوم الهلال الأحمر، وإكمال اللازم".

وأضاف: "هذا العمل الإنساني من زوجتي ضمن ميثاق الشرف للممارسين الصحيين في السعودية".

وأوضح "الغامدي" أن زوجته أمضت قرابة 17 عامًا في "صحة الباحة" متنقلة بين عدد من المنشآت الصحية، ومضى على زواجهما ما يزيد على عقد ونصف العقد، ورُزقا بأربعة أبناء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ممرضة تنقذ قائد شاحنة في الباحة.. وزوجها يروي التفاصيل
سبق

أنقذت ممرضة من الجنسية الفلبينية سائق شاحنة، تعرَّض لإصابات في حادث مروري عصر أمس الأول في الباحة، لحين وصول فِرق الهلال الأحمر التي باشرت الحادث.

وروى التفاصيل لـ"سبق" محمد الغامدي قائلاً: "كنت برفقة زوجتي أخصائية التمريض الفلبينية (آن فيك كانسون مصري)، وصادفنا وجود حادث انقلاب شاحنة، وبها قائد الشاحنة مصاب، وهو من جنسية عربية، فأجلستُ المصاب، وأسعفته زوجتي، ونظَّفت مكان الجرح الذي نزف كثيرًا حتى قدوم الهلال الأحمر، وإكمال اللازم".

وأضاف: "هذا العمل الإنساني من زوجتي ضمن ميثاق الشرف للممارسين الصحيين في السعودية".

وأوضح "الغامدي" أن زوجته أمضت قرابة 17 عامًا في "صحة الباحة" متنقلة بين عدد من المنشآت الصحية، ومضى على زواجهما ما يزيد على عقد ونصف العقد، ورُزقا بأربعة أبناء.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
11:20 PM

ممرضة تنقذ قائد شاحنة في الباحة.. وزوجها يروي التفاصيل

لحين قدوم الهلال الأحمر وإكمال اللازم

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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7,123

أنقذت ممرضة من الجنسية الفلبينية سائق شاحنة، تعرَّض لإصابات في حادث مروري عصر أمس الأول في الباحة، لحين وصول فِرق الهلال الأحمر التي باشرت الحادث.

وروى التفاصيل لـ"سبق" محمد الغامدي قائلاً: "كنت برفقة زوجتي أخصائية التمريض الفلبينية (آن فيك كانسون مصري)، وصادفنا وجود حادث انقلاب شاحنة، وبها قائد الشاحنة مصاب، وهو من جنسية عربية، فأجلستُ المصاب، وأسعفته زوجتي، ونظَّفت مكان الجرح الذي نزف كثيرًا حتى قدوم الهلال الأحمر، وإكمال اللازم".

وأضاف: "هذا العمل الإنساني من زوجتي ضمن ميثاق الشرف للممارسين الصحيين في السعودية".

وأوضح "الغامدي" أن زوجته أمضت قرابة 17 عامًا في "صحة الباحة" متنقلة بين عدد من المنشآت الصحية، ومضى على زواجهما ما يزيد على عقد ونصف العقد، ورُزقا بأربعة أبناء.

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