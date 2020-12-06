النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية الفيصل.. "جامعة جدة" تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي

يشارك فيه (30) متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية

أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ملتقى (التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي) والذي ينظمه مركز الجامعة للعمل التطوعي عن بعد مساء أمس السبت وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام اعتباراً من 20-23 ربيع الثاني 1442هـ.

ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأمانة جدة، ومديرية الدفاع المدني، وجمعية مراكز الأحياء، ومؤسسة مسك الخيرية، والجمعية الفيصلية النسوية الخيرية، وجمعية زمزم، وجمعية سفراء التطوع، وجمعية الشقائ ، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ووقف كسوة السيدة عائشة، وأكاديمية دلة للعمل التطوعي .

ويرعى الملتقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة وموضوعه "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

ويهدف الملتقى إلى إبراز اهتمام رؤية المملكة بالتطوع للمشاركة في تحقيق التنمية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في الأوساط المجتمعية، وتحقيق علاقة تكاملية بين القطاعات المختلفة في منطقة مكة المكرمة وتطوير ممارسات العمل التطوعي ويشارك فيه (30) متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية يستعرضون خلالها (20) تجربة ومبادرة للجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي، فيما خصص اليوم الأخير من الملتقى لإقامة (7) دورات تدريبية تتناول مفاهيم وأبعاد المبادرات التطوعية والشراكات المجتمعية وأهمية الابتكار والتجديد في المجالات التطوعية .

رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برعاية الفيصل.. "جامعة جدة" تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي
سبق

أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ملتقى (التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي) والذي ينظمه مركز الجامعة للعمل التطوعي عن بعد مساء أمس السبت وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام اعتباراً من 20-23 ربيع الثاني 1442هـ.

ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأمانة جدة، ومديرية الدفاع المدني، وجمعية مراكز الأحياء، ومؤسسة مسك الخيرية، والجمعية الفيصلية النسوية الخيرية، وجمعية زمزم، وجمعية سفراء التطوع، وجمعية الشقائ ، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ووقف كسوة السيدة عائشة، وأكاديمية دلة للعمل التطوعي .

ويرعى الملتقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة وموضوعه "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

ويهدف الملتقى إلى إبراز اهتمام رؤية المملكة بالتطوع للمشاركة في تحقيق التنمية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في الأوساط المجتمعية، وتحقيق علاقة تكاملية بين القطاعات المختلفة في منطقة مكة المكرمة وتطوير ممارسات العمل التطوعي ويشارك فيه (30) متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية يستعرضون خلالها (20) تجربة ومبادرة للجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي، فيما خصص اليوم الأخير من الملتقى لإقامة (7) دورات تدريبية تتناول مفاهيم وأبعاد المبادرات التطوعية والشراكات المجتمعية وأهمية الابتكار والتجديد في المجالات التطوعية .

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
03:05 PM

برعاية الفيصل.. "جامعة جدة" تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي

يشارك فيه (30) متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
13

أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ملتقى (التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي) والذي ينظمه مركز الجامعة للعمل التطوعي عن بعد مساء أمس السبت وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام اعتباراً من 20-23 ربيع الثاني 1442هـ.

ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأمانة جدة، ومديرية الدفاع المدني، وجمعية مراكز الأحياء، ومؤسسة مسك الخيرية، والجمعية الفيصلية النسوية الخيرية، وجمعية زمزم، وجمعية سفراء التطوع، وجمعية الشقائ ، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ووقف كسوة السيدة عائشة، وأكاديمية دلة للعمل التطوعي .

ويرعى الملتقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة وموضوعه "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

ويهدف الملتقى إلى إبراز اهتمام رؤية المملكة بالتطوع للمشاركة في تحقيق التنمية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في الأوساط المجتمعية، وتحقيق علاقة تكاملية بين القطاعات المختلفة في منطقة مكة المكرمة وتطوير ممارسات العمل التطوعي ويشارك فيه (30) متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية يستعرضون خلالها (20) تجربة ومبادرة للجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي، فيما خصص اليوم الأخير من الملتقى لإقامة (7) دورات تدريبية تتناول مفاهيم وأبعاد المبادرات التطوعية والشراكات المجتمعية وأهمية الابتكار والتجديد في المجالات التطوعية .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,415
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,204
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة