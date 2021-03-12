النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو والصور.. عاصفة ترابية تحوّل نهار عرعر إلى ظلام دامس

تُواصل زحفها لحائل والقصيم .. وهذا وقت وصولها إلى الرياض

ضربت عاصفة ترابية محمّلة بأطنان الغبار مدينة عرعر وضواحيها، وحوّلت نهارها إلى ظلام دامس، وأدت إلى توقف الحياة بشكل كامل.

وبدأت العاصفة في دخول أجواء عرعر صباح اليوم الجمعة، وأخذ حجمها يزداد تدريجياً حتى غطت المدينة وما حولها وأحالت نهارها إلى ظلام دامس، فيما لزم السكان منازلهم خوفاً من تعرُّضهم للحوادث وبعض الأمراض الناجمة عن الغبار.

ويتوقع أن تواصل العاصفة الرملية زحفها باتجاه وسط المملكة حتى تصل مدينة الرياض، مروراً بمنطقتَي حائل والقصيم، ويرجّح أن تتسبّب في تعطل الرحلات على الخطوط السريعة.

وتوقع "طقس العرب" أن تتأثر العاصمة الرياض مع ساعات نهار اليوم الجمعة، وبشكلٍ تدريجي، بهبوب لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كلم في الساعة.

وتعد هذه الرياح كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبير وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة أخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على أثرها الرياح على هذا النحو.

وأشار "طقس العرب"، إلى أنه مع ساعات المساء والليل الأولى تعبر أجواء الرياض جبهة هوائية باردة قادمة من الشمال، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية قوية السرعة، مع هبات تصل سرعتها إلى حدود 100 كم/ساعة.

ويتوقع أن تترافق بعاصفة رملية جدارية كثيفة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تتسبّب في انعدامها بشكل تام.

وستبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجُمعة السبت.

عاصفة ترابية عرعر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو والصور.. عاصفة ترابية تحوّل نهار عرعر إلى ظلام دامس
سبق

ضربت عاصفة ترابية محمّلة بأطنان الغبار مدينة عرعر وضواحيها، وحوّلت نهارها إلى ظلام دامس، وأدت إلى توقف الحياة بشكل كامل.

وبدأت العاصفة في دخول أجواء عرعر صباح اليوم الجمعة، وأخذ حجمها يزداد تدريجياً حتى غطت المدينة وما حولها وأحالت نهارها إلى ظلام دامس، فيما لزم السكان منازلهم خوفاً من تعرُّضهم للحوادث وبعض الأمراض الناجمة عن الغبار.

ويتوقع أن تواصل العاصفة الرملية زحفها باتجاه وسط المملكة حتى تصل مدينة الرياض، مروراً بمنطقتَي حائل والقصيم، ويرجّح أن تتسبّب في تعطل الرحلات على الخطوط السريعة.

وتوقع "طقس العرب" أن تتأثر العاصمة الرياض مع ساعات نهار اليوم الجمعة، وبشكلٍ تدريجي، بهبوب لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كلم في الساعة.

وتعد هذه الرياح كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبير وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة أخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على أثرها الرياح على هذا النحو.

وأشار "طقس العرب"، إلى أنه مع ساعات المساء والليل الأولى تعبر أجواء الرياض جبهة هوائية باردة قادمة من الشمال، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية قوية السرعة، مع هبات تصل سرعتها إلى حدود 100 كم/ساعة.

ويتوقع أن تترافق بعاصفة رملية جدارية كثيفة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تتسبّب في انعدامها بشكل تام.

وستبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجُمعة السبت.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:35 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
02:05 PM

بالفيديو والصور.. عاصفة ترابية تحوّل نهار عرعر إلى ظلام دامس

تُواصل زحفها لحائل والقصيم .. وهذا وقت وصولها إلى الرياض

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
4
9,159

ضربت عاصفة ترابية محمّلة بأطنان الغبار مدينة عرعر وضواحيها، وحوّلت نهارها إلى ظلام دامس، وأدت إلى توقف الحياة بشكل كامل.

وبدأت العاصفة في دخول أجواء عرعر صباح اليوم الجمعة، وأخذ حجمها يزداد تدريجياً حتى غطت المدينة وما حولها وأحالت نهارها إلى ظلام دامس، فيما لزم السكان منازلهم خوفاً من تعرُّضهم للحوادث وبعض الأمراض الناجمة عن الغبار.

ويتوقع أن تواصل العاصفة الرملية زحفها باتجاه وسط المملكة حتى تصل مدينة الرياض، مروراً بمنطقتَي حائل والقصيم، ويرجّح أن تتسبّب في تعطل الرحلات على الخطوط السريعة.

وتوقع "طقس العرب" أن تتأثر العاصمة الرياض مع ساعات نهار اليوم الجمعة، وبشكلٍ تدريجي، بهبوب لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كلم في الساعة.

وتعد هذه الرياح كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبير وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة أخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على أثرها الرياح على هذا النحو.

وأشار "طقس العرب"، إلى أنه مع ساعات المساء والليل الأولى تعبر أجواء الرياض جبهة هوائية باردة قادمة من الشمال، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية قوية السرعة، مع هبات تصل سرعتها إلى حدود 100 كم/ساعة.

ويتوقع أن تترافق بعاصفة رملية جدارية كثيفة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تتسبّب في انعدامها بشكل تام.

وستبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجُمعة السبت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,966
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,145
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,300

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة