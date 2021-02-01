وأشارت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 2,560,957 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88,845 حالةً.

"كورونا" في إيطاليا.. 7925 إصابة جديدة و329 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-01 سجلت إيطاليا 7925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 2,560,957 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88,845 حالةً.



01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 11:15 PM

"كورونا" في إيطاليا.. 7925 إصابة جديدة و329 حالة وفاة إجمالي الإصابات 2,560,957 والوفيات 88,845 شخصًا





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سجلت إيطاليا 7925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 2,560,957 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88,845 حالةً.

