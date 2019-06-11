النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صدق أو لا تصدق.. حمامة جاسوسة واعتقال حمار بسبب "القمار"! فيديو

غرائب تصدرت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً والشرطة تفتح تحقيقا

تحدث الكثير من الأشياء غير العادية حول العالم، إحداها حصل مؤخرا في باكستان، حيث تصدرت قصة الحمار الذي اعتقلته الشرطة بسبب "القمار" وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمصادرة الشرطة 120 ألف دولار خلال إحدى عمليات المداهمة لأماكن القمار، في منطقة رحيم يار خان بإقليم البنجاب الباكستاني.

ووفقاً لما نشره اليوم الخميس موقع "روسيا اليوم" تم اعتقال 8 من السكان المحليين وحمار، بعد رفع قضية ضدهم من قبل أحد الأشخاص، تتعلق بالمراهنة (القمار) ومخالفة القانون.

وكان الحمار أيضا في قائمة دائرة أصدقاء المقامر المشتكى عليه، ولم تسمح الشرطة بالإفراج عن الحيوان لحين انتهاء التحقيق!

في وقت سابق من شهر مايو، تم القبض على حمامة تحمل حلقة على قدمها وأرقام مكتوبة عليها، من قبل السكان المحليين في كاتوا، وهي بلدة في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وتم تسليم الحمامة إلى الشرطة بتهمة استخدامها للتجسس لصالح باكستان، ولكن جرى الإفراج عنها لاحقا، بعد أن أثبتت التحقيقات أنها بريئة.

باكستان قصة الحمار القمار

الرئيسية/ محطات

اعلان
صدق أو لا تصدق.. حمامة جاسوسة واعتقال حمار بسبب "القمار"! فيديو
سبق

تحدث الكثير من الأشياء غير العادية حول العالم، إحداها حصل مؤخرا في باكستان، حيث تصدرت قصة الحمار الذي اعتقلته الشرطة بسبب "القمار" وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمصادرة الشرطة 120 ألف دولار خلال إحدى عمليات المداهمة لأماكن القمار، في منطقة رحيم يار خان بإقليم البنجاب الباكستاني.

ووفقاً لما نشره اليوم الخميس موقع "روسيا اليوم" تم اعتقال 8 من السكان المحليين وحمار، بعد رفع قضية ضدهم من قبل أحد الأشخاص، تتعلق بالمراهنة (القمار) ومخالفة القانون.

وكان الحمار أيضا في قائمة دائرة أصدقاء المقامر المشتكى عليه، ولم تسمح الشرطة بالإفراج عن الحيوان لحين انتهاء التحقيق!

في وقت سابق من شهر مايو، تم القبض على حمامة تحمل حلقة على قدمها وأرقام مكتوبة عليها، من قبل السكان المحليين في كاتوا، وهي بلدة في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وتم تسليم الحمامة إلى الشرطة بتهمة استخدامها للتجسس لصالح باكستان، ولكن جرى الإفراج عنها لاحقا، بعد أن أثبتت التحقيقات أنها بريئة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:32 AM

صدق أو لا تصدق.. حمامة جاسوسة واعتقال حمار بسبب "القمار"! فيديو

غرائب تصدرت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً والشرطة تفتح تحقيقا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,691

تحدث الكثير من الأشياء غير العادية حول العالم، إحداها حصل مؤخرا في باكستان، حيث تصدرت قصة الحمار الذي اعتقلته الشرطة بسبب "القمار" وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمصادرة الشرطة 120 ألف دولار خلال إحدى عمليات المداهمة لأماكن القمار، في منطقة رحيم يار خان بإقليم البنجاب الباكستاني.

ووفقاً لما نشره اليوم الخميس موقع "روسيا اليوم" تم اعتقال 8 من السكان المحليين وحمار، بعد رفع قضية ضدهم من قبل أحد الأشخاص، تتعلق بالمراهنة (القمار) ومخالفة القانون.

وكان الحمار أيضا في قائمة دائرة أصدقاء المقامر المشتكى عليه، ولم تسمح الشرطة بالإفراج عن الحيوان لحين انتهاء التحقيق!

في وقت سابق من شهر مايو، تم القبض على حمامة تحمل حلقة على قدمها وأرقام مكتوبة عليها، من قبل السكان المحليين في كاتوا، وهي بلدة في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وتم تسليم الحمامة إلى الشرطة بتهمة استخدامها للتجسس لصالح باكستان، ولكن جرى الإفراج عنها لاحقا، بعد أن أثبتت التحقيقات أنها بريئة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,998
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,536
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,115

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة