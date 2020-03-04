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أمين الرياض: عازمون على استكمال إزالة 50 ألف صبة غير ضرورية خلال الأشهر المقبلة

منتشرة في أنحاء المدينة ومشوهة للمشهد الحضري

أكد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، العزم على استكمال إزالة 50 ألف صبة غير ضرورية منتشرة في أنحاء العاصمة خلال الأشهر المقبلة، واصفًا الصبات الخرسانية بأنها أحد العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة.

‏وكتب تغريدة "العياف" من حسابه بـ"تويتر" ‪@BinAyyafFaisal": "الصبات الخرسانية أحد العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة.. أفرطنا في استخدامها لفترة طويلة، لكننا عازمون في أمانة منطقة الرياض على إزالة غير الضروري منها".

وأضاف: "أزلنا خلال فبراير قرابة ١٣،٠٠٠ صبة، وسنكمل حتى نزيل ٥٠،٠٠٠ صبة غير ضرورية منتشرة في أنحاء المدينة في الأشهر المقبلة".

الرياض أمين الرياض الأمير فيصل بن عياف الصبات الخرسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الرياض: عازمون على استكمال إزالة 50 ألف صبة غير ضرورية خلال الأشهر المقبلة
سبق

أكد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، العزم على استكمال إزالة 50 ألف صبة غير ضرورية منتشرة في أنحاء العاصمة خلال الأشهر المقبلة، واصفًا الصبات الخرسانية بأنها أحد العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة.

‏وكتب تغريدة "العياف" من حسابه بـ"تويتر" ‪@BinAyyafFaisal": "الصبات الخرسانية أحد العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة.. أفرطنا في استخدامها لفترة طويلة، لكننا عازمون في أمانة منطقة الرياض على إزالة غير الضروري منها".

وأضاف: "أزلنا خلال فبراير قرابة ١٣،٠٠٠ صبة، وسنكمل حتى نزيل ٥٠،٠٠٠ صبة غير ضرورية منتشرة في أنحاء المدينة في الأشهر المقبلة".

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
10:42 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:04 AM

أمين الرياض: عازمون على استكمال إزالة 50 ألف صبة غير ضرورية خلال الأشهر المقبلة

منتشرة في أنحاء المدينة ومشوهة للمشهد الحضري

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
5,965

أكد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، العزم على استكمال إزالة 50 ألف صبة غير ضرورية منتشرة في أنحاء العاصمة خلال الأشهر المقبلة، واصفًا الصبات الخرسانية بأنها أحد العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة.

‏وكتب تغريدة "العياف" من حسابه بـ"تويتر" ‪@BinAyyafFaisal": "الصبات الخرسانية أحد العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة.. أفرطنا في استخدامها لفترة طويلة، لكننا عازمون في أمانة منطقة الرياض على إزالة غير الضروري منها".

وأضاف: "أزلنا خلال فبراير قرابة ١٣،٠٠٠ صبة، وسنكمل حتى نزيل ٥٠،٠٠٠ صبة غير ضرورية منتشرة في أنحاء المدينة في الأشهر المقبلة".

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