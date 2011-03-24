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محافظ صامطة يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2021

أشاد بدور مكتب أحد المسارحة على مختلف الأصعدة

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة في مكتبه بالمحافظة اليوم أسبوع البيئة 2021، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، والذي سيتخلله العديد من الفعاليات التثقيفية البيئية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بحضور مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة أحمد بن يحيى مسودي.
وأشاد محافظ صامطة خلال التدشين بالدور اللافت الذي يقوم به مكتب البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة في سبيل تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة على مختلف الأصعدة، لافتاً لروح الانسجام الذي يجده من باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ذات الرسالة القيمة المعززة للسلوكيات السليمة في أهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية ومكتسباتنا الحضارية في هذه البلاد الغالية.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة أن المكتب أعد برامج لتفعيل هذا الأسبوع على جميع الأصعدة الميدانية والإعلامية، إضافة إلى رسائل التثقيف والتوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع بالمشاركة مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، مقدماً شكره لمحافظ صامطة لتدشينه أسبوع البيئة، الأمر الذي يدل على تعاونه واهتمامه ومتابعته الدائمه لكل الأنشطة والفعاليات.

محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ صامطة يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2021
سبق

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة في مكتبه بالمحافظة اليوم أسبوع البيئة 2021، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، والذي سيتخلله العديد من الفعاليات التثقيفية البيئية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بحضور مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة أحمد بن يحيى مسودي.
وأشاد محافظ صامطة خلال التدشين بالدور اللافت الذي يقوم به مكتب البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة في سبيل تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة على مختلف الأصعدة، لافتاً لروح الانسجام الذي يجده من باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ذات الرسالة القيمة المعززة للسلوكيات السليمة في أهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية ومكتسباتنا الحضارية في هذه البلاد الغالية.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة أن المكتب أعد برامج لتفعيل هذا الأسبوع على جميع الأصعدة الميدانية والإعلامية، إضافة إلى رسائل التثقيف والتوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع بالمشاركة مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، مقدماً شكره لمحافظ صامطة لتدشينه أسبوع البيئة، الأمر الذي يدل على تعاونه واهتمامه ومتابعته الدائمه لكل الأنشطة والفعاليات.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:00 PM

محافظ صامطة يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2021

أشاد بدور مكتب أحد المسارحة على مختلف الأصعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة في مكتبه بالمحافظة اليوم أسبوع البيئة 2021، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، والذي سيتخلله العديد من الفعاليات التثقيفية البيئية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بحضور مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة أحمد بن يحيى مسودي.
وأشاد محافظ صامطة خلال التدشين بالدور اللافت الذي يقوم به مكتب البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة في سبيل تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة على مختلف الأصعدة، لافتاً لروح الانسجام الذي يجده من باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه البرامج والأنشطة التوعوية ذات الرسالة القيمة المعززة للسلوكيات السليمة في أهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية ومكتسباتنا الحضارية في هذه البلاد الغالية.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأحد المسارحة أن المكتب أعد برامج لتفعيل هذا الأسبوع على جميع الأصعدة الميدانية والإعلامية، إضافة إلى رسائل التثقيف والتوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع بالمشاركة مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، مقدماً شكره لمحافظ صامطة لتدشينه أسبوع البيئة، الأمر الذي يدل على تعاونه واهتمامه ومتابعته الدائمه لكل الأنشطة والفعاليات.

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