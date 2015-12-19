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صدور أمر سامٍ بمنح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة المنورة عثمان طه

صدر أمر كريم بمنح الجنسية لخطاط مصاحف المدينة المنورة الشيخ عثمان طه، طبقًا لأخبار المدينة المنورة.
وعثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي ويُكنى بـ «أبو مروان»، هو خطاط سوري مُقيم في السعودية. اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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صدور أمر سامٍ بمنح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة المنورة عثمان طه
سبق

صدر أمر كريم بمنح الجنسية لخطاط مصاحف المدينة المنورة الشيخ عثمان طه، طبقًا لأخبار المدينة المنورة.
وعثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي ويُكنى بـ «أبو مروان»، هو خطاط سوري مُقيم في السعودية. اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
03:33 PM

صدور أمر سامٍ بمنح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة المنورة عثمان طه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
14,384

صدر أمر كريم بمنح الجنسية لخطاط مصاحف المدينة المنورة الشيخ عثمان طه، طبقًا لأخبار المدينة المنورة.
وعثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي ويُكنى بـ «أبو مروان»، هو خطاط سوري مُقيم في السعودية. اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

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