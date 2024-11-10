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"الإيذاء الجنسي ضد الأطفال".. ملتقى بمركز "تعارفوا الأسري"

بمشاركة متخصصات في البحث العلمي والأكاديمي والإنساني

ينظم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري مساء غد الأربعاء، ملتقى عن "الإيذاء الجنسي ضد الأطفال.. الوقاية والعلاج"، عبر منصة "زووم".

وأوضح رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، أن محاور الملتقى تناول الحديث عن مفاهيم تربوية للوقاية من الإيذاء الجنسي ضد الأطفال، ودور التربية الجنسية في توعية وحماية الطفل من الإيذاء الجنسي، وعرض إحصائيات الإيذاء الجنسي ضد الأطفال، وبيان كيفية التعامل مع الطفل المتعرض للإيذاء الجنسي.

وأضاف الدكتور المصيبيح أن الملتقى تشارك فيه أسماء لامعة من الأكاديميات والمتخصصات في البحث العلمي والأكاديمي والإنساني، وهن: الدكتورة منى الزهراني دكتوراه أصول التربية في مرحلة الطفولة المبكرة، والدكتورة أمل بنونه أستاذ مساعد جامعة أم القرى في الطفولة المبكرة، والدكتورة فاطمة الشهري مديرة إدارة الوقاية والأبحاث في برنامج الأمان الأسري، والدكتورة مها دبور أستاذة الطفولة المبكرة المساعد جامعة الملك سعود؛ مشيرًا إلى أن الملتقى يستهدف أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والمرشدين الطلابيين والمهتمين بالتربية ومجالاتها؛ مؤكدًا أن إقامة المركز لهذا الملتقى التخصصي تأتي ضِمن رسالة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري لتحقيق جودة الحياة في الأسر والمجتمع.

وأكد المصيبيح أهمية الملتقى داعيًا الفئات المستهدفة والمهتمين إلى المشاركة فيه والاستفادة منه وإثراءه بالمداخلات والأسئلة.

مركز تعارفوا الأسري الإيذاء الجنسي ضد الأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإيذاء الجنسي ضد الأطفال".. ملتقى بمركز "تعارفوا الأسري"
سبق

ينظم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري مساء غد الأربعاء، ملتقى عن "الإيذاء الجنسي ضد الأطفال.. الوقاية والعلاج"، عبر منصة "زووم".

وأوضح رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، أن محاور الملتقى تناول الحديث عن مفاهيم تربوية للوقاية من الإيذاء الجنسي ضد الأطفال، ودور التربية الجنسية في توعية وحماية الطفل من الإيذاء الجنسي، وعرض إحصائيات الإيذاء الجنسي ضد الأطفال، وبيان كيفية التعامل مع الطفل المتعرض للإيذاء الجنسي.

وأضاف الدكتور المصيبيح أن الملتقى تشارك فيه أسماء لامعة من الأكاديميات والمتخصصات في البحث العلمي والأكاديمي والإنساني، وهن: الدكتورة منى الزهراني دكتوراه أصول التربية في مرحلة الطفولة المبكرة، والدكتورة أمل بنونه أستاذ مساعد جامعة أم القرى في الطفولة المبكرة، والدكتورة فاطمة الشهري مديرة إدارة الوقاية والأبحاث في برنامج الأمان الأسري، والدكتورة مها دبور أستاذة الطفولة المبكرة المساعد جامعة الملك سعود؛ مشيرًا إلى أن الملتقى يستهدف أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والمرشدين الطلابيين والمهتمين بالتربية ومجالاتها؛ مؤكدًا أن إقامة المركز لهذا الملتقى التخصصي تأتي ضِمن رسالة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري لتحقيق جودة الحياة في الأسر والمجتمع.

وأكد المصيبيح أهمية الملتقى داعيًا الفئات المستهدفة والمهتمين إلى المشاركة فيه والاستفادة منه وإثراءه بالمداخلات والأسئلة.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:06 PM

"الإيذاء الجنسي ضد الأطفال".. ملتقى بمركز "تعارفوا الأسري"

بمشاركة متخصصات في البحث العلمي والأكاديمي والإنساني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري مساء غد الأربعاء، ملتقى عن "الإيذاء الجنسي ضد الأطفال.. الوقاية والعلاج"، عبر منصة "زووم".

وأوضح رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، أن محاور الملتقى تناول الحديث عن مفاهيم تربوية للوقاية من الإيذاء الجنسي ضد الأطفال، ودور التربية الجنسية في توعية وحماية الطفل من الإيذاء الجنسي، وعرض إحصائيات الإيذاء الجنسي ضد الأطفال، وبيان كيفية التعامل مع الطفل المتعرض للإيذاء الجنسي.

وأضاف الدكتور المصيبيح أن الملتقى تشارك فيه أسماء لامعة من الأكاديميات والمتخصصات في البحث العلمي والأكاديمي والإنساني، وهن: الدكتورة منى الزهراني دكتوراه أصول التربية في مرحلة الطفولة المبكرة، والدكتورة أمل بنونه أستاذ مساعد جامعة أم القرى في الطفولة المبكرة، والدكتورة فاطمة الشهري مديرة إدارة الوقاية والأبحاث في برنامج الأمان الأسري، والدكتورة مها دبور أستاذة الطفولة المبكرة المساعد جامعة الملك سعود؛ مشيرًا إلى أن الملتقى يستهدف أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والمرشدين الطلابيين والمهتمين بالتربية ومجالاتها؛ مؤكدًا أن إقامة المركز لهذا الملتقى التخصصي تأتي ضِمن رسالة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري لتحقيق جودة الحياة في الأسر والمجتمع.

وأكد المصيبيح أهمية الملتقى داعيًا الفئات المستهدفة والمهتمين إلى المشاركة فيه والاستفادة منه وإثراءه بالمداخلات والأسئلة.

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