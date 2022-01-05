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محافظ ينبع: دور مهم للغرف التجارية في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني

ناقش مع عدد من رجال الأعمال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة

أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في التنمية المستدامة وإسهاماتها الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم ومساندة رجال وسيدات الأعمال، وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات التي تواجه شباب وشابات الأعمال.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر المحافظة وفد رجال الأعمال بغرفة جدة، برئاسة رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي، وبحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية، وما تزخر به محافظة ينبع من فرص واعدة في مجالات عدة خصوصًا الصناعية والتجارية والسياحية، في ظل الإمكانات الاستثمارية والسياحية والميزات التنافسية العالية التي تتمتع بها محافظة ينبع، والتي تشكّل بيئةً خصبةً لاستقطاب الاستثمارات المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ ينبع: دور مهم للغرف التجارية في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني
سبق

أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في التنمية المستدامة وإسهاماتها الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم ومساندة رجال وسيدات الأعمال، وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات التي تواجه شباب وشابات الأعمال.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر المحافظة وفد رجال الأعمال بغرفة جدة، برئاسة رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي، وبحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية، وما تزخر به محافظة ينبع من فرص واعدة في مجالات عدة خصوصًا الصناعية والتجارية والسياحية، في ظل الإمكانات الاستثمارية والسياحية والميزات التنافسية العالية التي تتمتع بها محافظة ينبع، والتي تشكّل بيئةً خصبةً لاستقطاب الاستثمارات المتنوعة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
03:45 PM

محافظ ينبع: دور مهم للغرف التجارية في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني

ناقش مع عدد من رجال الأعمال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في التنمية المستدامة وإسهاماتها الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم ومساندة رجال وسيدات الأعمال، وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات التي تواجه شباب وشابات الأعمال.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر المحافظة وفد رجال الأعمال بغرفة جدة، برئاسة رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي، وبحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية، وما تزخر به محافظة ينبع من فرص واعدة في مجالات عدة خصوصًا الصناعية والتجارية والسياحية، في ظل الإمكانات الاستثمارية والسياحية والميزات التنافسية العالية التي تتمتع بها محافظة ينبع، والتي تشكّل بيئةً خصبةً لاستقطاب الاستثمارات المتنوعة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,246
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,255
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,699
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