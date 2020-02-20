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"الشرعية" تشن هجوماً واسعاً على الحوثيين في الجوف.. وتكبدهم قتلى وجرحى

استهدفت مجاميع للميليشيا ودمرت آليات

شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني قتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة الحلو بجبهة المصلوب، فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات القوات.

وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع للميليشيا الحوثية في مواقع العقدة، وأعطبت عدداً من الآليات.

وذكر أن وحدات من الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة، مع الميليشيا الإرهابية، على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تشن هجوماً واسعاً على الحوثيين في الجوف.. وتكبدهم قتلى وجرحى
سبق

شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني قتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة الحلو بجبهة المصلوب، فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات القوات.

وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع للميليشيا الحوثية في مواقع العقدة، وأعطبت عدداً من الآليات.

وذكر أن وحدات من الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة، مع الميليشيا الإرهابية، على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:26 PM

"الشرعية" تشن هجوماً واسعاً على الحوثيين في الجوف.. وتكبدهم قتلى وجرحى

استهدفت مجاميع للميليشيا ودمرت آليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,994

شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني قتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة الحلو بجبهة المصلوب، فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات القوات.

وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع للميليشيا الحوثية في مواقع العقدة، وأعطبت عدداً من الآليات.

وذكر أن وحدات من الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة، مع الميليشيا الإرهابية، على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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