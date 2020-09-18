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مكتب عمل الرياض ينفذ أكثر من 300 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

تم توجيه 22 إنذارًا للمنشآت المخالفة وضبط 17 مخالفة لنظام العمل

نفّذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 300 زيارة تفتيشية ميدانية للمنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ أبرزها شركات تأجير السيارات بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأسفرت الجولات عن توجيه 22 إنذارًا للمنشآت المخالفة في نشاط تأجير السيارات وبقية الأنشطة الأخرى، وإشعار العديد من المحلات بضرورة تصحيح أوضاعهم وضبط أكثر من 17 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الاختصاص.

يُذكر أن جزءًا من الزيارات التفتيشية التي ينفذها المكتب، تتم بناءً على البلاغات الواردة لإدارة التفتيش بالمنطقة؛ حيث تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

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مكتب عمل الرياض ينفذ أكثر من 300 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
سبق

نفّذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 300 زيارة تفتيشية ميدانية للمنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ أبرزها شركات تأجير السيارات بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأسفرت الجولات عن توجيه 22 إنذارًا للمنشآت المخالفة في نشاط تأجير السيارات وبقية الأنشطة الأخرى، وإشعار العديد من المحلات بضرورة تصحيح أوضاعهم وضبط أكثر من 17 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الاختصاص.

يُذكر أن جزءًا من الزيارات التفتيشية التي ينفذها المكتب، تتم بناءً على البلاغات الواردة لإدارة التفتيش بالمنطقة؛ حيث تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
06:14 PM

مكتب عمل الرياض ينفذ أكثر من 300 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

تم توجيه 22 إنذارًا للمنشآت المخالفة وضبط 17 مخالفة لنظام العمل

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منصور الشلاقي - الرياض
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نفّذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 300 زيارة تفتيشية ميدانية للمنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ أبرزها شركات تأجير السيارات بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأسفرت الجولات عن توجيه 22 إنذارًا للمنشآت المخالفة في نشاط تأجير السيارات وبقية الأنشطة الأخرى، وإشعار العديد من المحلات بضرورة تصحيح أوضاعهم وضبط أكثر من 17 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الاختصاص.

يُذكر أن جزءًا من الزيارات التفتيشية التي ينفذها المكتب، تتم بناءً على البلاغات الواردة لإدارة التفتيش بالمنطقة؛ حيث تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

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