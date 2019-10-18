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"الفتح" ينتفض ويمزق شباك "العدالة" بخماسية

حقق أول انتصاراته في دوري الأمير محمد بن سلمان

شهدت مباراة الفتح والعدالة في الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان؛ مهرجان أهداف حيث شهدت المباراة ثمانية أهداف للفريقين.

انتفض فريق الفتح بشدة ومزق شباك العدالة برباعية نظيفة في شوط المباراة الأول في مباريات الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين قبل أن يعدل العدالة النتيجة بعدما نجح في إضافة ثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني وللفتح هدف خامس.

بدأ الفتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر محترفه ميشال جانوتا، ثم عزز اللاعب غوستاف هدف فريقه بالثاني في الدقيقة 41، ثم الهدف الثالث في الدقيقة 43 عبر لاعبه ميتشل تي فريد، ثم الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع للاعبه مروان سعدان، لكن اللاعب حسين أحمد لاعب العدالة نجح في تعديل النتيجة بعدما أضاف هدفًا لفريقه في الدقيقة 83 من عمر المبارة.

في الدقيقة 85 نجح لاعب الفتح ميتشل تي فريد في إضافة الهدف الخامس لفريقه والثاني له، قبل أن ينجح لاعب العدالة تشارلز أندريا في إضافة الهدف الثاني للعدالة في الدقيقة 88 من عمر المباراة، واللاعب كارلويس أندريا الهدف الثالث في الدقيقة 94.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة الرابعة، في حين يستمر العدالة على رصيده الحالي 7 نقاط.

الفتح العدالة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفتح" ينتفض ويمزق شباك "العدالة" بخماسية
سبق

شهدت مباراة الفتح والعدالة في الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان؛ مهرجان أهداف حيث شهدت المباراة ثمانية أهداف للفريقين.

انتفض فريق الفتح بشدة ومزق شباك العدالة برباعية نظيفة في شوط المباراة الأول في مباريات الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين قبل أن يعدل العدالة النتيجة بعدما نجح في إضافة ثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني وللفتح هدف خامس.

بدأ الفتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر محترفه ميشال جانوتا، ثم عزز اللاعب غوستاف هدف فريقه بالثاني في الدقيقة 41، ثم الهدف الثالث في الدقيقة 43 عبر لاعبه ميتشل تي فريد، ثم الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع للاعبه مروان سعدان، لكن اللاعب حسين أحمد لاعب العدالة نجح في تعديل النتيجة بعدما أضاف هدفًا لفريقه في الدقيقة 83 من عمر المبارة.

في الدقيقة 85 نجح لاعب الفتح ميتشل تي فريد في إضافة الهدف الخامس لفريقه والثاني له، قبل أن ينجح لاعب العدالة تشارلز أندريا في إضافة الهدف الثاني للعدالة في الدقيقة 88 من عمر المباراة، واللاعب كارلويس أندريا الهدف الثالث في الدقيقة 94.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة الرابعة، في حين يستمر العدالة على رصيده الحالي 7 نقاط.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
08:07 PM

"الفتح" ينتفض ويمزق شباك "العدالة" بخماسية

حقق أول انتصاراته في دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
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شهدت مباراة الفتح والعدالة في الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان؛ مهرجان أهداف حيث شهدت المباراة ثمانية أهداف للفريقين.

انتفض فريق الفتح بشدة ومزق شباك العدالة برباعية نظيفة في شوط المباراة الأول في مباريات الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين قبل أن يعدل العدالة النتيجة بعدما نجح في إضافة ثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني وللفتح هدف خامس.

بدأ الفتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر محترفه ميشال جانوتا، ثم عزز اللاعب غوستاف هدف فريقه بالثاني في الدقيقة 41، ثم الهدف الثالث في الدقيقة 43 عبر لاعبه ميتشل تي فريد، ثم الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع للاعبه مروان سعدان، لكن اللاعب حسين أحمد لاعب العدالة نجح في تعديل النتيجة بعدما أضاف هدفًا لفريقه في الدقيقة 83 من عمر المبارة.

في الدقيقة 85 نجح لاعب الفتح ميتشل تي فريد في إضافة الهدف الخامس لفريقه والثاني له، قبل أن ينجح لاعب العدالة تشارلز أندريا في إضافة الهدف الثاني للعدالة في الدقيقة 88 من عمر المباراة، واللاعب كارلويس أندريا الهدف الثالث في الدقيقة 94.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة الرابعة، في حين يستمر العدالة على رصيده الحالي 7 نقاط.

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