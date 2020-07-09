الأسبوع المقبل.. المغرب تعلن فتح الحدود الجوية والبحرية

في إطار إجراءات جديدة لتخفيف قيود جائحة فيروس كورونا

قررت الحكومة المغربية إعادة فتح الحدود الجوية والبحرية اعتبارًا من 14 يوليو، في إطار إجراءات جديدة لتخفيف القيود العامة، التي تم فرضها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت الحكومة المغربية في بلاغ مشترك صدر اليوم الأربعاء عن وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والصحة: إنه "يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة، وكذا عائلاتهم، الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليو الجاري، عند منتصف الليل؛ وذلك عبر نقط العبور الجوية والبحرية".

وأضاف البلاغ أن "الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عددًا كافيًا من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية"، موضحا أنه "يتعين على المسافرين قبل صعود الطائرة تقديم اختبار الكشف (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة، وكذا اختبار سيريولوجي".

ووفق "روسيا اليوم"، كما من المقرر أن تتم حسب البلاغ، "برمجة بواخر لهذا الغرض حصريًّا من مينائيْ سيت بفرنسا، وجنوى بإيطاليا، باستثناء أي ميناء آخر".

وأشار البلاغ الحكومي إلى أنه "يتعين على المسافرين بهذه البواخر تقديم اختبار (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة والتقيد بالتدابير الصحية الصارمة الموصى بها، كما يمكن إجراء اختبار كشف (PCR) خلال السفر".

وخلص البلاغ إلى أنه يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج والأجانب المقيمين في المغرب، مغادرة المملكة عقب مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحرية.