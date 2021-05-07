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في أسبوع.. بلدية خميس مشيط تغلق 74 منشأة وتتلف 1217 كجم مواد غذائية

نفذت 2147 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية

نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 2147 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية، حيث تم إغلاق 47 منشأة تجارية، وذلك لعدم الإالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فايروس كورونا ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازم توفرها.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها.

ونوه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية والإجراءات الإحترازية بالمحافظة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، وقد تم رصد 372 مخالفة صحية اتخذ حيالها كافة الإجراءات النظامية.

وأشار إلى أنه تم مصادرة وإتلاف نحو 1217 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.

وأكد الحويطي حرص البلدية في متابعة جميع ما يتم عرضه من سلع غذائية والتأكد من سلامتها من خلال تكثيف أعمال الرقابة الصحية والميدانية، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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في أسبوع.. بلدية خميس مشيط تغلق 74 منشأة وتتلف 1217 كجم مواد غذائية
سبق

نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 2147 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية، حيث تم إغلاق 47 منشأة تجارية، وذلك لعدم الإالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فايروس كورونا ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازم توفرها.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها.

ونوه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية والإجراءات الإحترازية بالمحافظة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، وقد تم رصد 372 مخالفة صحية اتخذ حيالها كافة الإجراءات النظامية.

وأشار إلى أنه تم مصادرة وإتلاف نحو 1217 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.

وأكد الحويطي حرص البلدية في متابعة جميع ما يتم عرضه من سلع غذائية والتأكد من سلامتها من خلال تكثيف أعمال الرقابة الصحية والميدانية، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
10:54 PM

في أسبوع.. بلدية خميس مشيط تغلق 74 منشأة وتتلف 1217 كجم مواد غذائية

نفذت 2147 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية

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عبدالعزيز الشهري - خميس مشيط
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نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 2147 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية، حيث تم إغلاق 47 منشأة تجارية، وذلك لعدم الإالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فايروس كورونا ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازم توفرها.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها.

ونوه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية والإجراءات الإحترازية بالمحافظة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، وقد تم رصد 372 مخالفة صحية اتخذ حيالها كافة الإجراءات النظامية.

وأشار إلى أنه تم مصادرة وإتلاف نحو 1217 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.

وأكد الحويطي حرص البلدية في متابعة جميع ما يتم عرضه من سلع غذائية والتأكد من سلامتها من خلال تكثيف أعمال الرقابة الصحية والميدانية، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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