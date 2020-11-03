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أرامكو: إنتاج تاريخي للغاز في 6 أغسطس الماضي.. 10.7 مليار قدم مكعبة في يوم

أعلنت نتائجها .. والناصر: بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة بالربع الثالث

قالت شركة أرامكو إنها نجحت في 6 أغسطس الماضي بتحقيق مستوى تاريخي من إنتاج الغاز في يوم واحد عند 10.7 مليار قدم مكعبة قياسية من الحقول التقليدية وغير التقليدية.

وقالت الشركة إنها أظهرت أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج بإجمالي إنتاج من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وتتضمن نحو 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.

وأعلنت أرامكو السعودية، اليوم، نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020م، وأظهرت هذه النتائج قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة، على الرغم من التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباحٍ قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي).

ولفت الناصر، إلى أن عملية التكامل مع (سابك) تسير، بفضل الله بحسب المنهجية المخطط لها، وتظل مرونتنا المدعومة بنطاق أعمالنا الفريد، وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، وانخفاض تكاليف الإنتاج. فمع تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي، فإن نقاط القوة هذه المدعومة بمختلف برامجنا لخفض الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري تعني أننا في وضع متميّز لدعم احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عالمي مستقر".

واختتم الناصر، حديثه قائلًا: "سنستمر في اعتماد نهج منضبط ومرن لتخصيص رأس المال في مواجهة تقلبات السوق. ونحن واثقون بقدرة أرامكو السعودية على القيادة في الأوقات الصعبة وتحقيق أهدافها، بإذن الله".

وتابع، "وكما هو معلوم، تحقق أرامكو السعودية الإنجازات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، والتي ستُستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية في اليابان، بما يعزز تركيز الشركة على ابتكار حلول جديدة تُسهم في جهود التحوّل العالمي في الطاقة".

يذكر أن نتائج أرامكو السعودية سلطت الضوء على قوتها ومرونتها عبر مختلف الدورات الاقتصادية المتعاقبة، حيث سجلت الشركة رغم ظروف السوق الصعبة صافي دخل قدره 44.2 مليار ريال سعودي (11.8 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من 2020م.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 46.5 مليار ريال سعودي (12.4 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث.

وأعلنت أرامكو السعودية توزيعات أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثالث.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 23.9 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2020م. وتواصل أرامكو السعودية تنفيذ برامجها لتحسين إنفاقها الرأسمالي وتعزيز كفاءته في سبيل التكيّف مع ظروف الأعمال الحالية.

أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أرامكو: إنتاج تاريخي للغاز في 6 أغسطس الماضي.. 10.7 مليار قدم مكعبة في يوم
سبق

قالت شركة أرامكو إنها نجحت في 6 أغسطس الماضي بتحقيق مستوى تاريخي من إنتاج الغاز في يوم واحد عند 10.7 مليار قدم مكعبة قياسية من الحقول التقليدية وغير التقليدية.

وقالت الشركة إنها أظهرت أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج بإجمالي إنتاج من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وتتضمن نحو 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.

وأعلنت أرامكو السعودية، اليوم، نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020م، وأظهرت هذه النتائج قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة، على الرغم من التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباحٍ قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي).

ولفت الناصر، إلى أن عملية التكامل مع (سابك) تسير، بفضل الله بحسب المنهجية المخطط لها، وتظل مرونتنا المدعومة بنطاق أعمالنا الفريد، وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، وانخفاض تكاليف الإنتاج. فمع تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي، فإن نقاط القوة هذه المدعومة بمختلف برامجنا لخفض الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري تعني أننا في وضع متميّز لدعم احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عالمي مستقر".

واختتم الناصر، حديثه قائلًا: "سنستمر في اعتماد نهج منضبط ومرن لتخصيص رأس المال في مواجهة تقلبات السوق. ونحن واثقون بقدرة أرامكو السعودية على القيادة في الأوقات الصعبة وتحقيق أهدافها، بإذن الله".

وتابع، "وكما هو معلوم، تحقق أرامكو السعودية الإنجازات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، والتي ستُستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية في اليابان، بما يعزز تركيز الشركة على ابتكار حلول جديدة تُسهم في جهود التحوّل العالمي في الطاقة".

يذكر أن نتائج أرامكو السعودية سلطت الضوء على قوتها ومرونتها عبر مختلف الدورات الاقتصادية المتعاقبة، حيث سجلت الشركة رغم ظروف السوق الصعبة صافي دخل قدره 44.2 مليار ريال سعودي (11.8 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من 2020م.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 46.5 مليار ريال سعودي (12.4 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث.

وأعلنت أرامكو السعودية توزيعات أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثالث.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 23.9 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2020م. وتواصل أرامكو السعودية تنفيذ برامجها لتحسين إنفاقها الرأسمالي وتعزيز كفاءته في سبيل التكيّف مع ظروف الأعمال الحالية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:50 PM

أرامكو: إنتاج تاريخي للغاز في 6 أغسطس الماضي.. 10.7 مليار قدم مكعبة في يوم

أعلنت نتائجها .. والناصر: بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة بالربع الثالث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة أرامكو إنها نجحت في 6 أغسطس الماضي بتحقيق مستوى تاريخي من إنتاج الغاز في يوم واحد عند 10.7 مليار قدم مكعبة قياسية من الحقول التقليدية وغير التقليدية.

وقالت الشركة إنها أظهرت أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج بإجمالي إنتاج من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وتتضمن نحو 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.

وأعلنت أرامكو السعودية، اليوم، نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020م، وأظهرت هذه النتائج قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة، على الرغم من التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباحٍ قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي).

ولفت الناصر، إلى أن عملية التكامل مع (سابك) تسير، بفضل الله بحسب المنهجية المخطط لها، وتظل مرونتنا المدعومة بنطاق أعمالنا الفريد، وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، وانخفاض تكاليف الإنتاج. فمع تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي، فإن نقاط القوة هذه المدعومة بمختلف برامجنا لخفض الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري تعني أننا في وضع متميّز لدعم احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عالمي مستقر".

واختتم الناصر، حديثه قائلًا: "سنستمر في اعتماد نهج منضبط ومرن لتخصيص رأس المال في مواجهة تقلبات السوق. ونحن واثقون بقدرة أرامكو السعودية على القيادة في الأوقات الصعبة وتحقيق أهدافها، بإذن الله".

وتابع، "وكما هو معلوم، تحقق أرامكو السعودية الإنجازات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، والتي ستُستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية في اليابان، بما يعزز تركيز الشركة على ابتكار حلول جديدة تُسهم في جهود التحوّل العالمي في الطاقة".

يذكر أن نتائج أرامكو السعودية سلطت الضوء على قوتها ومرونتها عبر مختلف الدورات الاقتصادية المتعاقبة، حيث سجلت الشركة رغم ظروف السوق الصعبة صافي دخل قدره 44.2 مليار ريال سعودي (11.8 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من 2020م.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 46.5 مليار ريال سعودي (12.4 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث.

وأعلنت أرامكو السعودية توزيعات أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثالث.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 23.9 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2020م. وتواصل أرامكو السعودية تنفيذ برامجها لتحسين إنفاقها الرأسمالي وتعزيز كفاءته في سبيل التكيّف مع ظروف الأعمال الحالية.

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