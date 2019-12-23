مدير تعليم عنيزة يباشر عمله بتفقد الاختبارات والمباني التعليمية

بعد صدور قرار تكليفه من وزير التعليم .. زار الإدارات والأقسام

باشر مدير إدارة التعليم بعنيزة خالد بن جايز الحربي عمله بعد صدور قرار تكليفه مديراً لتعليم عنيزة قادماً من تعليم الرس فقد عمل سابقاً مساعداً لتعليم الرس للشؤون المدرسية وقبلها مديراً لشؤون المعلمين بنفس الإدارة ويحمل ماجستيرًا في التربية.



ووقف "الحربي" فور مباشرته على بعض المدارس وتابع سير الاختبارات النصفية لنحو 40 ألف طالباً وطالبة بعد عودة الاختبارات التحريرية وعدم الاعتماد على التقويم المستمر.



كما قام بجولة ميدانية على متوسطة عبدالله بن مسعود، وابتدائية معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن وزار عددًا من المرافق التعليمية فيها وتابع العمل والتجهيزات التي توفرها هذه المدارس لضمان تأدية الطلبة لاختباراتهم على أكمل وجه.



كما زار الإدارات والأقسام المختلفة في مبنى إدارة التعليم وتجول في المباني التعليمية وكيف تنفذ الأعمال اليومية وقابل الموظفين، كما وقف على مركز الشيخ إبراهيم القاضي للخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية، وعقد بنهاية جولته لقاءً مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، واستمع لهم بحضور مساعديّ مدير التعليم.



وقدم "الحربي" الشكر لكافة العاملين بالإدارة على ما بذلوه من جهد في الميدان التعليمي وضمان استمرار المنظومة التعليمية في بيئة مناسبة، مقدماً شكره أيضاً لقادة ومعلمي المدارس على اهتمامهم بالطلاب والطالبات والجهود المبذولة، متمنياً أن يكون العام الدراسي مليئاً بالعلم والنفع والفائدة، وحافلاً بالإنجازات، سائلاً الله التوفيق للجميع.