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انتهك الأسرار 18 مرة.. ألمانيا تحاكم جاسوساً عمل لصالح إيران

القضية تشمل زوجته بتهمة التواطؤ في الخيانة

يبدأ القضاء الألماني اليوم (الاثنين)، محاكمة مترجم ألماني أفغاني للجيش متهم بالتجسس لحساب إيران، في قضية "خيانة".

وأوضحت المحكمة العليا في كوبلنز بوسط غرب ألمانيا أنه يشتبه بأن الرجل الذي عرفت عنه باسم عبدول اس (51 عامًا) ارتكب خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن المتهم الموقوف منذ أكثر من عام لم يتحدث حتى الآن بشكل عملي عن الوقائع التي تنسب إليه، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أي لمدة 15 عامًا في ألمانيا.

وبينت المحكمة أن زوجة المتهم آسيا إس (40 عامًا) ستحاكم معه بتهمة التواطؤ في الخيانة، لأنها دعمت زوجها منذ البداية في أعماله غير القانونية المفترضة، مما يعرضها لعقوبة السجن لمدة 11 عامًا.

ويشتبه بأن الرجل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية، قام بصفته -مترجم موظف في الجيش الألماني- بنقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى مساعديه في إدارة الاستخبارات الإيرانية"، كما ورد في محضر الاتهام الذي صدر عن النيابة الفدرالية، المسؤولة عن قضايا الإرهاب والتجسس.

وكان يعمل كموظف مدني لسنوات مترجمًا وكذلك مستشارًا ثقافيًا ولغويًا في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنز.

القضاء الألماني محاكمة مترجم ألماني أفغاني للجيش قضية خيانة

الرئيسية/ أخبار العالم

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انتهك الأسرار 18 مرة.. ألمانيا تحاكم جاسوساً عمل لصالح إيران
سبق

يبدأ القضاء الألماني اليوم (الاثنين)، محاكمة مترجم ألماني أفغاني للجيش متهم بالتجسس لحساب إيران، في قضية "خيانة".

وأوضحت المحكمة العليا في كوبلنز بوسط غرب ألمانيا أنه يشتبه بأن الرجل الذي عرفت عنه باسم عبدول اس (51 عامًا) ارتكب خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن المتهم الموقوف منذ أكثر من عام لم يتحدث حتى الآن بشكل عملي عن الوقائع التي تنسب إليه، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أي لمدة 15 عامًا في ألمانيا.

وبينت المحكمة أن زوجة المتهم آسيا إس (40 عامًا) ستحاكم معه بتهمة التواطؤ في الخيانة، لأنها دعمت زوجها منذ البداية في أعماله غير القانونية المفترضة، مما يعرضها لعقوبة السجن لمدة 11 عامًا.

ويشتبه بأن الرجل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية، قام بصفته -مترجم موظف في الجيش الألماني- بنقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى مساعديه في إدارة الاستخبارات الإيرانية"، كما ورد في محضر الاتهام الذي صدر عن النيابة الفدرالية، المسؤولة عن قضايا الإرهاب والتجسس.

وكان يعمل كموظف مدني لسنوات مترجمًا وكذلك مستشارًا ثقافيًا ولغويًا في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنز.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
03:58 PM

انتهك الأسرار 18 مرة.. ألمانيا تحاكم جاسوساً عمل لصالح إيران

القضية تشمل زوجته بتهمة التواطؤ في الخيانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدأ القضاء الألماني اليوم (الاثنين)، محاكمة مترجم ألماني أفغاني للجيش متهم بالتجسس لحساب إيران، في قضية "خيانة".

وأوضحت المحكمة العليا في كوبلنز بوسط غرب ألمانيا أنه يشتبه بأن الرجل الذي عرفت عنه باسم عبدول اس (51 عامًا) ارتكب خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن المتهم الموقوف منذ أكثر من عام لم يتحدث حتى الآن بشكل عملي عن الوقائع التي تنسب إليه، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أي لمدة 15 عامًا في ألمانيا.

وبينت المحكمة أن زوجة المتهم آسيا إس (40 عامًا) ستحاكم معه بتهمة التواطؤ في الخيانة، لأنها دعمت زوجها منذ البداية في أعماله غير القانونية المفترضة، مما يعرضها لعقوبة السجن لمدة 11 عامًا.

ويشتبه بأن الرجل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية، قام بصفته -مترجم موظف في الجيش الألماني- بنقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى مساعديه في إدارة الاستخبارات الإيرانية"، كما ورد في محضر الاتهام الذي صدر عن النيابة الفدرالية، المسؤولة عن قضايا الإرهاب والتجسس.

وكان يعمل كموظف مدني لسنوات مترجمًا وكذلك مستشارًا ثقافيًا ولغويًا في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنز.

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