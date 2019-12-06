"الصحة العالمية": 140 ألف شخص حول العالم تُوفي بسبب الحصبة عام 2018

الأطفال الصغار والرضَّع هم الأكثر عرضة

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 140 ألف شخص حول العالم تُوفي بسبب الحصبة عام 2018 م.

وأضافت المنظمة أن الأطفال الصغار والرضَّع هم الأكثر عُرضة للإصابة بالحصبة مع إمكانية حدوث تعقيدات أخرى، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، إضافة إلى الإعاقة الدائمة وضرر دائم في المخ والعمى وفقدان السمع.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أعراض الحصبة الأولية تظهر عادة بعد فترة تراوح بين 10 و12 يوماً من العدوى على شكل حمّى شديدة وسيلان الأنف وعيون محتقنة بالدم وظهور بقع بيضاء صغيرة داخل الفم، ثم يُصاب المريض بعد مرور أيام عدة بطفح يظهر أولا على الوجه وأعلى العنق وينتشر تدريجياً إلى أسفل الجسم، وتنتقل عدوى الحصبة بوساطة الرذاذ المتطاير من أنف الأشخاص المصابين أو فمهم أو حلقهم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "إن وفاة أيّ طفل بسبب الحصبة أمر مشين وهو فشل جماعي؛ لأن المرض يمكن الوقاية منه"، مضيفا أنه يجب أن نؤمّن للجميع التطعيمات اللازمة، وهذا يعني الاستثمار في التطعيم وتحسين جودة الصحة بوصفها حقاً للجميع.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) نسبة الأطفال الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم في العالم بـ 86% العام الماضي، في حين حصل أقل من 70% على الجرعة الثانية من التطعيم اللازم.