"تطوير المباني" تحقق تقدماً لمشروعاتها في شهر أبريل

بينها تدشين أمير نجران عدداً من مشروعات الطفولة المبكرة

حققت شركة تطوير المباني "TBC" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذراع المنفّذة لمشروعات وزارة التعليم، تقدماً لافتاً على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل 2021.

وتَصَدر مشروعات شهر أبريل تدشين الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عدداً من مشروعات الطفولة المبكرة المسندة إلى شركة "TBC" في المنطقة، منها مدرسة يدمه، وبلغ إجمالي عدد مدارس مبادرة الطفولة المبكرة في المنطقة 41 مدرسةً، تضم 100 فصل، تستقبل أكثر من ألفي طالب وطالبة.

وفي السياق ذاته، افتتح مدير عام تعليم الطائف مبنى الطفولة المبكرة بالفيصلية بعد اكتمال أعمال التأهيل، مطلعاً على المبنى الذي نفّذته الشركة ومرافقه وتجهيزاته بحضور مساعديه وعدد من مسؤولي شركة "TBC" ومهندسيها.

وشهد شهر أبريل توقيع "TBC" عقد استثمار لمدة 35 سنة في مرفق تعليمي (غير مكتمل) يقع بمدينة الرياض بحي غرناطة، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، مع الشركة الوطنية للبناء والتسويق لمدة 25 سنة، وستقوم الشركة الوطنية للبناء والتسويق باستكمال تشييد المرفق التعليمي، حسب الشروط الفنية، ومن ثم تشغيله وفق لائحة اشتراطات المدارس الأهلية، إضافةً إلى تمويل العقد من خلال مواردها.

ووقعت شركة TBC في شهر أبريل عقداً خامساً مع شركة زهور الطفولة، لإنشاء مجمع تعليمي للبنين والبنات، في مدينة الرياض، وفيما يخص الزيارات الميدانية شهد شهر أبريل تفقد مدير عام تعليم الشرقية ميدانياً عدداً من المشاريع التعليمية المُسندة لشركة تطوير للمباني "TBC"، فيما دشّن محافظ وادي الدواسر مباني مبادرة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بتعليم وادي الدواسر، برفقة المدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية للشركة.