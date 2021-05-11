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"البيئة" تضبط "حفّارات" استغلت إجازة العيد لحفر آبار دون ترخيص

فرق الرقابة والتفتيش تنفذ جولات على مدار الساعة في مختلف المناطق

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلات حفر آبار استغلت بدء إجازة عيد الفطر لحفر آبار مياه دون ترخيص في بعض مناطق المملكة، وهو ما يُعد مخالفة لنظام المياه الذي صدر العام الماضي ٢٠٢٠.

واتخذ مراقبو الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن آلات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وكذلك أصحاب الآبار.

وتنفذ فرق الرقابة والتفتيش بالوزارة وفروعها بالمناطق جولات على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تهدف إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادر المياه ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر.

ودعت الوزارة الراغبين بحفر آبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa، لتدرس الجهة المختصة في الوزارة الطلب، ويتم استكمال الإجراءات النظامية بعدها.

وذكرت أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 11/2/1444هـ.

وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر 50 ألف ريال، تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تضبط "حفّارات" استغلت إجازة العيد لحفر آبار دون ترخيص
سبق

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلات حفر آبار استغلت بدء إجازة عيد الفطر لحفر آبار مياه دون ترخيص في بعض مناطق المملكة، وهو ما يُعد مخالفة لنظام المياه الذي صدر العام الماضي ٢٠٢٠.

واتخذ مراقبو الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن آلات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وكذلك أصحاب الآبار.

وتنفذ فرق الرقابة والتفتيش بالوزارة وفروعها بالمناطق جولات على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تهدف إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادر المياه ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر.

ودعت الوزارة الراغبين بحفر آبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa، لتدرس الجهة المختصة في الوزارة الطلب، ويتم استكمال الإجراءات النظامية بعدها.

وذكرت أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 11/2/1444هـ.

وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر 50 ألف ريال، تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
04:41 PM

"البيئة" تضبط "حفّارات" استغلت إجازة العيد لحفر آبار دون ترخيص

فرق الرقابة والتفتيش تنفذ جولات على مدار الساعة في مختلف المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلات حفر آبار استغلت بدء إجازة عيد الفطر لحفر آبار مياه دون ترخيص في بعض مناطق المملكة، وهو ما يُعد مخالفة لنظام المياه الذي صدر العام الماضي ٢٠٢٠.

واتخذ مراقبو الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن آلات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وكذلك أصحاب الآبار.

وتنفذ فرق الرقابة والتفتيش بالوزارة وفروعها بالمناطق جولات على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تهدف إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادر المياه ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر.

ودعت الوزارة الراغبين بحفر آبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa، لتدرس الجهة المختصة في الوزارة الطلب، ويتم استكمال الإجراءات النظامية بعدها.

وذكرت أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 11/2/1444هـ.

وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر 50 ألف ريال، تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

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