العقيلي" يحصد الماجستير في الموارد البشرية من جامعة بريطانية

حصل محمد بن شجعان العقيلي، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في تخصص (إدارة الموارد البشرية) من جامعة (كينغستون لندن) في بريطانيا.
حصل محمد بن شجعان العقيلي، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في تخصص (إدارة الموارد البشرية) من جامعة (كينغستون لندن) في بريطانيا.
حصل محمد بن شجعان العقيلي، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في تخصص (إدارة الموارد البشرية) من جامعة (كينغستون لندن) في بريطانيا.
حصل محمد بن شجعان العقيلي، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في تخصص (إدارة الموارد البشرية) من جامعة (كينغستون لندن) في بريطانيا.