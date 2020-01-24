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بالتراضي.. الفيحاء يُنهي عقد محترفه البرازيلي "رافائيل"

قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البرازيلي رافائيل هنريك آسيس، بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية نهائية.

وكان "آسيس" قد انضم إلى صفوف الفيحاء خلال الفترة الصيفية (يوليو 2019) مُعارًا من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، وقدم مجلس الإدارة للاعب الشكر على ما قدّمه خلال الفترة التي تواجد فيها مع الفريق؛ متمنين له التوفيق في حياته.

الفيحاء رئيس الفيج رئيس الفيحاء عبدالله أبانمي رافائيل آسيس إنهاء عقد اللاعب رافائيل آسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتراضي.. الفيحاء يُنهي عقد محترفه البرازيلي "رافائيل"
سبق

قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البرازيلي رافائيل هنريك آسيس، بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية نهائية.

وكان "آسيس" قد انضم إلى صفوف الفيحاء خلال الفترة الصيفية (يوليو 2019) مُعارًا من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، وقدم مجلس الإدارة للاعب الشكر على ما قدّمه خلال الفترة التي تواجد فيها مع الفريق؛ متمنين له التوفيق في حياته.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
08:00 PM

بالتراضي.. الفيحاء يُنهي عقد محترفه البرازيلي "رافائيل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البرازيلي رافائيل هنريك آسيس، بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية نهائية.

وكان "آسيس" قد انضم إلى صفوف الفيحاء خلال الفترة الصيفية (يوليو 2019) مُعارًا من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، وقدم مجلس الإدارة للاعب الشكر على ما قدّمه خلال الفترة التي تواجد فيها مع الفريق؛ متمنين له التوفيق في حياته.

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