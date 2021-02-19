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لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

"الصحة" بدأت التشغيل التجريبي بـ"24" موعدًا ووفرت 16 عيادة.. والتدشين "الأحد"

بدأت الصحة في مركز اللقاح بمحافظة الطائف، يوم أمس الخميس، الانطلاقة التجريبية للمركز، بما يقارب 24 موعدًا تم حجزها عبر تطبيق "صحتي" للراغبين في التطعيم بلقاح "كورونا" وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وعملت صحة الطائف على تجهيز المقر في مبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف والتي يعد موقعها استراتيجيًا بالإضافة إلى كبر مساحة المبنى وتوفر الكثير من المواقف لمركبات الزائرين، وقدمت أيضًا خدمة عربات "الجولف" لتحمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى المواقف بعد الانتهاء من تلقي الجرعات في الموعد المحدد لهم.

ويشتمل الدخول للمبنى محطات عدة وفق بروتوكولات تنظيمية، حيث سيكون في المحطة الأولى "التأكد من الموعد" لتسجيل الوصول للحصول على اللقاح، وفي المحطة الثانية "سجل التحصينات" والتي سيتم من خلالها تسجيل البيانات في سجل التحصينات الوطني، وفي المحطة الثالثة "عيادة التطعيم" لتلقي جرعة اللقاح، وفي المحطة الرابعة "صالة الانتظار" وفي المحطة الخامسة "التوديع" بعد الانتهاء.

ووفرت "الصحة" 16 عيادة على مسارين وكل مسار يضم ثماني عيادات، حيث بعد أخذ المستفيد أو المستفيدة جرعة التطعيم يتم توجيههم إلى صالة الانتظار أو للاطمئنان على حالتهم الصحية بعد 15 دقيقة من تلقي الجرعة، ويتم احتساب المدة من خلال باركود خاص لكل مستفيد ومستفيدة.

وأكدت مصادر "سبق" أن "الصحة" تقدم خدماتها الصحية لكل شرائح المجتمع وأتاحت تسجيل الموعد للمواطنين والمقيمين للراغبين في تلقي جرعة اللقاح عبر تطبيق "صحتي" وهو ما يؤكد حرص قيادة المملكة - حفظها الله - في الاهتمام والرعاية والعناية بصحة المواطنين والمقيمين.

وأشارت "المصادر" إلى أن القائمين على استقبال الراغبين في تلقي جرعة اللقاح في البوابة الخارجية، يرحبون بالجميع ويدعون للتقيد بما ورد من تعليمات تضمنت "ضرورة الحصول على موعد مسبق من خلال تطبيق صحتي، وضرورة توفر تطبيق "توكلنا" والفتح على الصفحة الرئيسية للتطبيق أثناء الدخول"، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح.

لقاح كورونا الطائف تطبيق توكلنا صحة الطائف تطبيق صحتي فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"
سبق

بدأت الصحة في مركز اللقاح بمحافظة الطائف، يوم أمس الخميس، الانطلاقة التجريبية للمركز، بما يقارب 24 موعدًا تم حجزها عبر تطبيق "صحتي" للراغبين في التطعيم بلقاح "كورونا" وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وعملت صحة الطائف على تجهيز المقر في مبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف والتي يعد موقعها استراتيجيًا بالإضافة إلى كبر مساحة المبنى وتوفر الكثير من المواقف لمركبات الزائرين، وقدمت أيضًا خدمة عربات "الجولف" لتحمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى المواقف بعد الانتهاء من تلقي الجرعات في الموعد المحدد لهم.

ويشتمل الدخول للمبنى محطات عدة وفق بروتوكولات تنظيمية، حيث سيكون في المحطة الأولى "التأكد من الموعد" لتسجيل الوصول للحصول على اللقاح، وفي المحطة الثانية "سجل التحصينات" والتي سيتم من خلالها تسجيل البيانات في سجل التحصينات الوطني، وفي المحطة الثالثة "عيادة التطعيم" لتلقي جرعة اللقاح، وفي المحطة الرابعة "صالة الانتظار" وفي المحطة الخامسة "التوديع" بعد الانتهاء.

ووفرت "الصحة" 16 عيادة على مسارين وكل مسار يضم ثماني عيادات، حيث بعد أخذ المستفيد أو المستفيدة جرعة التطعيم يتم توجيههم إلى صالة الانتظار أو للاطمئنان على حالتهم الصحية بعد 15 دقيقة من تلقي الجرعة، ويتم احتساب المدة من خلال باركود خاص لكل مستفيد ومستفيدة.

وأكدت مصادر "سبق" أن "الصحة" تقدم خدماتها الصحية لكل شرائح المجتمع وأتاحت تسجيل الموعد للمواطنين والمقيمين للراغبين في تلقي جرعة اللقاح عبر تطبيق "صحتي" وهو ما يؤكد حرص قيادة المملكة - حفظها الله - في الاهتمام والرعاية والعناية بصحة المواطنين والمقيمين.

وأشارت "المصادر" إلى أن القائمين على استقبال الراغبين في تلقي جرعة اللقاح في البوابة الخارجية، يرحبون بالجميع ويدعون للتقيد بما ورد من تعليمات تضمنت "ضرورة الحصول على موعد مسبق من خلال تطبيق صحتي، وضرورة توفر تطبيق "توكلنا" والفتح على الصفحة الرئيسية للتطبيق أثناء الدخول"، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
01:47 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
02:30 AM

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

"الصحة" بدأت التشغيل التجريبي بـ"24" موعدًا ووفرت 16 عيادة.. والتدشين "الأحد"

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متعب البقمي - الطائف
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بدأت الصحة في مركز اللقاح بمحافظة الطائف، يوم أمس الخميس، الانطلاقة التجريبية للمركز، بما يقارب 24 موعدًا تم حجزها عبر تطبيق "صحتي" للراغبين في التطعيم بلقاح "كورونا" وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وعملت صحة الطائف على تجهيز المقر في مبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف والتي يعد موقعها استراتيجيًا بالإضافة إلى كبر مساحة المبنى وتوفر الكثير من المواقف لمركبات الزائرين، وقدمت أيضًا خدمة عربات "الجولف" لتحمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى المواقف بعد الانتهاء من تلقي الجرعات في الموعد المحدد لهم.

ويشتمل الدخول للمبنى محطات عدة وفق بروتوكولات تنظيمية، حيث سيكون في المحطة الأولى "التأكد من الموعد" لتسجيل الوصول للحصول على اللقاح، وفي المحطة الثانية "سجل التحصينات" والتي سيتم من خلالها تسجيل البيانات في سجل التحصينات الوطني، وفي المحطة الثالثة "عيادة التطعيم" لتلقي جرعة اللقاح، وفي المحطة الرابعة "صالة الانتظار" وفي المحطة الخامسة "التوديع" بعد الانتهاء.

ووفرت "الصحة" 16 عيادة على مسارين وكل مسار يضم ثماني عيادات، حيث بعد أخذ المستفيد أو المستفيدة جرعة التطعيم يتم توجيههم إلى صالة الانتظار أو للاطمئنان على حالتهم الصحية بعد 15 دقيقة من تلقي الجرعة، ويتم احتساب المدة من خلال باركود خاص لكل مستفيد ومستفيدة.

وأكدت مصادر "سبق" أن "الصحة" تقدم خدماتها الصحية لكل شرائح المجتمع وأتاحت تسجيل الموعد للمواطنين والمقيمين للراغبين في تلقي جرعة اللقاح عبر تطبيق "صحتي" وهو ما يؤكد حرص قيادة المملكة - حفظها الله - في الاهتمام والرعاية والعناية بصحة المواطنين والمقيمين.

وأشارت "المصادر" إلى أن القائمين على استقبال الراغبين في تلقي جرعة اللقاح في البوابة الخارجية، يرحبون بالجميع ويدعون للتقيد بما ورد من تعليمات تضمنت "ضرورة الحصول على موعد مسبق من خلال تطبيق صحتي، وضرورة توفر تطبيق "توكلنا" والفتح على الصفحة الرئيسية للتطبيق أثناء الدخول"، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح.

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