"الصحة" تعلن تسجيل 2671 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 240474

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240474 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5488 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 183048 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2325 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت55101، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2221 .