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"الصحة الخليجي": 6 شائعات حول اللقاح ضد كورونا.. هذه حقيقتها

من سَبَق له الإصابة بكورونا.. هل يأخذ اللقاح؟

مع بدء حملات التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بدول الخليج، انتشرت بعض الشائعات والمعلومات الخطأ عن اللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موقع "سي إن إن" بالعربية: لمواجهة هذه المعلومات الخطأ، نشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة كشف فيها ستًّا من أبرز الشائعات حول اللقاح، والرأي العلمي الصحيح بشأنها، وهي:

شائعة: يغير اللقاح الجين الوراثي للشخص

حقيقةً: لا يغير أو يتفاعل اللقاح مع الجين الوراثي؛ لأنه لا يدخل أبدًا لنواة الخلية.

شائعة: مَن سَبَق له الإصابة بـ"كوفيد-١٩" لا يأخذ اللقاح

حقيقة: يجب أخذ اللقاح لأن المناعة المكتسبة من الإصابة بـ"كوفيد-19" لا تدوم.

شائعة: جرعة واحدة تعطي المناعة المطلوبة للوقاية

حقيقة: تَلَقّي جرعة واحدة فقط يُعطي نصف المناعة المطلوبة للوقاية؛ لذا يجب تلقي جرعتين.

شائعة: لا يمكن أخذ لقاحَي الإنفلونزا وكورونا في العام ذاته

حقيقة: يمكن أخذ اللقاحين، ويُنصح أن يكون بينهما فترة لا تقل عن 14 يومًا.

شائعة: يحتاج الشخص الذي تلقى اللقاح للعزل

حقيقة: لا يحتاج للعزل؛ وإنما لإجراءات الوقاية لسلامته وسلامة الآخرين.

شائعة: لا يحتاج الشخص الذي سبق وأصيب بكورونا إلى اللقاح

حقيقة: يُنصح المتعافي بأخذ اللقاح بعد شفائه؛ لضمان مناعة أطول.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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"الصحة الخليجي": 6 شائعات حول اللقاح ضد كورونا.. هذه حقيقتها
سبق

مع بدء حملات التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بدول الخليج، انتشرت بعض الشائعات والمعلومات الخطأ عن اللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موقع "سي إن إن" بالعربية: لمواجهة هذه المعلومات الخطأ، نشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة كشف فيها ستًّا من أبرز الشائعات حول اللقاح، والرأي العلمي الصحيح بشأنها، وهي:

شائعة: يغير اللقاح الجين الوراثي للشخص

حقيقةً: لا يغير أو يتفاعل اللقاح مع الجين الوراثي؛ لأنه لا يدخل أبدًا لنواة الخلية.

شائعة: مَن سَبَق له الإصابة بـ"كوفيد-١٩" لا يأخذ اللقاح

حقيقة: يجب أخذ اللقاح لأن المناعة المكتسبة من الإصابة بـ"كوفيد-19" لا تدوم.

شائعة: جرعة واحدة تعطي المناعة المطلوبة للوقاية

حقيقة: تَلَقّي جرعة واحدة فقط يُعطي نصف المناعة المطلوبة للوقاية؛ لذا يجب تلقي جرعتين.

شائعة: لا يمكن أخذ لقاحَي الإنفلونزا وكورونا في العام ذاته

حقيقة: يمكن أخذ اللقاحين، ويُنصح أن يكون بينهما فترة لا تقل عن 14 يومًا.

شائعة: يحتاج الشخص الذي تلقى اللقاح للعزل

حقيقة: لا يحتاج للعزل؛ وإنما لإجراءات الوقاية لسلامته وسلامة الآخرين.

شائعة: لا يحتاج الشخص الذي سبق وأصيب بكورونا إلى اللقاح

حقيقة: يُنصح المتعافي بأخذ اللقاح بعد شفائه؛ لضمان مناعة أطول.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
10:47 AM

"الصحة الخليجي": 6 شائعات حول اللقاح ضد كورونا.. هذه حقيقتها

من سَبَق له الإصابة بكورونا.. هل يأخذ اللقاح؟

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أيمن حسن - الرياض
0
3,145

مع بدء حملات التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بدول الخليج، انتشرت بعض الشائعات والمعلومات الخطأ عن اللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موقع "سي إن إن" بالعربية: لمواجهة هذه المعلومات الخطأ، نشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة كشف فيها ستًّا من أبرز الشائعات حول اللقاح، والرأي العلمي الصحيح بشأنها، وهي:

شائعة: يغير اللقاح الجين الوراثي للشخص

حقيقةً: لا يغير أو يتفاعل اللقاح مع الجين الوراثي؛ لأنه لا يدخل أبدًا لنواة الخلية.

شائعة: مَن سَبَق له الإصابة بـ"كوفيد-١٩" لا يأخذ اللقاح

حقيقة: يجب أخذ اللقاح لأن المناعة المكتسبة من الإصابة بـ"كوفيد-19" لا تدوم.

شائعة: جرعة واحدة تعطي المناعة المطلوبة للوقاية

حقيقة: تَلَقّي جرعة واحدة فقط يُعطي نصف المناعة المطلوبة للوقاية؛ لذا يجب تلقي جرعتين.

شائعة: لا يمكن أخذ لقاحَي الإنفلونزا وكورونا في العام ذاته

حقيقة: يمكن أخذ اللقاحين، ويُنصح أن يكون بينهما فترة لا تقل عن 14 يومًا.

شائعة: يحتاج الشخص الذي تلقى اللقاح للعزل

حقيقة: لا يحتاج للعزل؛ وإنما لإجراءات الوقاية لسلامته وسلامة الآخرين.

شائعة: لا يحتاج الشخص الذي سبق وأصيب بكورونا إلى اللقاح

حقيقة: يُنصح المتعافي بأخذ اللقاح بعد شفائه؛ لضمان مناعة أطول.

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