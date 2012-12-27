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"الأرصاد" تنبّه: استمرار الأمطار الرعدية على المدينة المنورة حتى 6 مساءً

قالت: تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية وعدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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"الأرصاد" تنبّه: استمرار الأمطار الرعدية على المدينة المنورة حتى 6 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
02:03 PM

"الأرصاد" تنبّه: استمرار الأمطار الرعدية على المدينة المنورة حتى 6 مساءً

قالت: تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية وعدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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