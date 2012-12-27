وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد" تنبّه: استمرار الأمطار الرعدية على المدينة المنورة حتى 6 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-27 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442 02:03 PM

"الأرصاد" تنبّه: استمرار الأمطار الرعدية على المدينة المنورة حتى 6 مساءً قالت: تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية وعدة محافظات





A A A





1 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.