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فعلوها خلال جنازته.. لصوص يقتحمون منزل "باولو روسّي"

زوجته عادت من الجنازة فاكتشفت الواقعة.. والشرطة تفتح تحقيقاً

تعرّض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية الراحل باولو روسّي؛ للسرقة، في أثناء تشييع جثمانه أمس السبت.

وأقيمت جنازة روسّي؛ أمس، في فيتشنزا- شمالي البلاد، بعد يومين من وفاته التي صدمت المجتمع الكروي الإيطالي والعالمي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن فيدريكا كابليتي؛ زوجة روسّي؛ اكتشفت أن اللصوص اقتحموا المنزل عندما عادت إليه بعد الجنازة، مستغلين أنه كان فارغاً.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فتحت شرطة المدينة تحقيقاً في الحادث، وأكدت أن ساعة تخص روسّي كانت بين المفقودات.

وتعرَّف العالم على روسّي؛ من خلال كأس العالم 1982 في إسبانيا، التي حصدها منتخب "الآزوري" وكان الراحل هدّافها ونجمها الأبرز.

وفي المرحلة الأخيرة من حياته، كان روسّي يعمل كمحلل للمباريات في محطة "راي سبورت" الرياضية الإيطالية.

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فعلوها خلال جنازته.. لصوص يقتحمون منزل "باولو روسّي"
سبق

تعرّض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية الراحل باولو روسّي؛ للسرقة، في أثناء تشييع جثمانه أمس السبت.

وأقيمت جنازة روسّي؛ أمس، في فيتشنزا- شمالي البلاد، بعد يومين من وفاته التي صدمت المجتمع الكروي الإيطالي والعالمي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن فيدريكا كابليتي؛ زوجة روسّي؛ اكتشفت أن اللصوص اقتحموا المنزل عندما عادت إليه بعد الجنازة، مستغلين أنه كان فارغاً.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فتحت شرطة المدينة تحقيقاً في الحادث، وأكدت أن ساعة تخص روسّي كانت بين المفقودات.

وتعرَّف العالم على روسّي؛ من خلال كأس العالم 1982 في إسبانيا، التي حصدها منتخب "الآزوري" وكان الراحل هدّافها ونجمها الأبرز.

وفي المرحلة الأخيرة من حياته، كان روسّي يعمل كمحلل للمباريات في محطة "راي سبورت" الرياضية الإيطالية.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
12:50 PM

فعلوها خلال جنازته.. لصوص يقتحمون منزل "باولو روسّي"

زوجته عادت من الجنازة فاكتشفت الواقعة.. والشرطة تفتح تحقيقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرّض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية الراحل باولو روسّي؛ للسرقة، في أثناء تشييع جثمانه أمس السبت.

وأقيمت جنازة روسّي؛ أمس، في فيتشنزا- شمالي البلاد، بعد يومين من وفاته التي صدمت المجتمع الكروي الإيطالي والعالمي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن فيدريكا كابليتي؛ زوجة روسّي؛ اكتشفت أن اللصوص اقتحموا المنزل عندما عادت إليه بعد الجنازة، مستغلين أنه كان فارغاً.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فتحت شرطة المدينة تحقيقاً في الحادث، وأكدت أن ساعة تخص روسّي كانت بين المفقودات.

وتعرَّف العالم على روسّي؛ من خلال كأس العالم 1982 في إسبانيا، التي حصدها منتخب "الآزوري" وكان الراحل هدّافها ونجمها الأبرز.

وفي المرحلة الأخيرة من حياته، كان روسّي يعمل كمحلل للمباريات في محطة "راي سبورت" الرياضية الإيطالية.

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