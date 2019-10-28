رئيس النيجر يصل إلى الرياض لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار"

سيقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر

وصل رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، في زيارة للمملكة، وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار"، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي: نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة أبوبكر حسن دان سوكوتو، ومندوب عن المراسم الملكية.