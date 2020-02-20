"الحج" تطلق مبادرة "يحبون من هاجر إليهم"

تهدف لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية بالمجتمع

أطلقت وزارة الحج والعمرة ممثلةً في وكالة شؤون الزيارة مبادرة "يحبون من هاجر إليهم" ضمن مشاركات الوزارة في مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" التي أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة برعاية وإشراف الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ويشارك بها عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص بتقديم برامج متنوعة لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

وتأتي المبادرة التي تحمل قيمة الإيثار لإبراز صفات المجتمع المديني تاريخياً ونشر التكافل والتآخي والتعاون، وإظهار معاني البذل والعطاء من خلال استقبال عدد من المعتمرين والزوار للمدينة المنورة من مختلف الجنسيات في محطة استقبال حجاج ومعتمرين البر وتقديم الضيافة وتوزيع الهدايا العينية والتذكارية.

ويتضمن برنامج المبادرة استضافة للباحثين في التراث والتاريخ الإسلامي لإلقاء محاضرة عن تاريخ أهل المدينة والقصص النبوية والمواقف التي تحمل قيمة الإيثار تاريخيًا وبلغات متعددة.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة الدكتور محمد البيجاوي: منذ انطلاق "مبادرة خير أمة مبادرة القيم والأخلاق"، وهي تستهدف مختلف الشرائح من المواطنين والمعتمرين والمقيمين بالمدينة المنورة؛ بهدف تعزيز و ترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع المديني لتأصيلها وجعلها سلوكًا طبيعيا مألوفًا بين أطياف المجتمع.

وأضاف: وزارة الحج والعمرة ممثلةً في وكالة شؤون الزيارة شاركت بعدد عشر مبادرات استهدفت جميع شرائح المجتمع منذ انطلاق المبادرة.

من جانبه، قال منسق مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" رامي ثروت: المبادرة تسعى لتعزيز مفهوم الإيثار بين افراد المجتمع وإبراز صورة حقيقية للقيم والمعاني الأخلاقية من أهل المدينة للمعتمرين والزوار، وهناك ثلاث مبادرات ستقام خلال الثلاث أشهر القادمة تحمل قيم العدل، الأمانة والإحسان.

وتعدّ مبادرة "يحبون من هاجر إليهم" المشاركة العاشرة للوزارة في مبادرة خير أمة، حيث شاركت الوزارة بمجموعة من المبادرات تضمنت قيم الرحمة والإخاء والبر والتسامح وحق الجار وغيرها من القيم التي تهدف الى نشر المفاهيم والقيم الاخلاقية وتحويلها الى ممارسات ملموسة بين المواطنين والمقيمين والمعتمرين والزوار.