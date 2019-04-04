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بالفيديو.. لاعب أياكس يسجل هدفًا غريبًا بالخطأ في مرمى فريقه!

سجل لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي "تيجلافيكو" هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك خلال مباراة فريقه ونظيره إيمين لحساب الجولةالثامنة والعشرين من بطولة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي انتهى لمصلحة أياكس (5-2).

يذكر أن أياكس يتصدر جدول الترتيب بـ68 نقطة بينما يقبع فريق إيمين في المركز السابع عشر وما قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالفيديو.. لاعب أياكس يسجل هدفًا غريبًا بالخطأ في مرمى فريقه!
سبق

سجل لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي "تيجلافيكو" هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك خلال مباراة فريقه ونظيره إيمين لحساب الجولةالثامنة والعشرين من بطولة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي انتهى لمصلحة أياكس (5-2).

يذكر أن أياكس يتصدر جدول الترتيب بـ68 نقطة بينما يقبع فريق إيمين في المركز السابع عشر وما قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
07:16 PM

بالفيديو.. لاعب أياكس يسجل هدفًا غريبًا بالخطأ في مرمى فريقه!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي "تيجلافيكو" هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك خلال مباراة فريقه ونظيره إيمين لحساب الجولةالثامنة والعشرين من بطولة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي انتهى لمصلحة أياكس (5-2).

يذكر أن أياكس يتصدر جدول الترتيب بـ68 نقطة بينما يقبع فريق إيمين في المركز السابع عشر وما قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

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