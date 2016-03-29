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ولي العهد يبحث مع أمير قطر مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

"تميم" قدَّم تقديره لهاتَيْن المبادرتَيْن ودعم بلاده للجهود كافة التي تحقق أهدافهما

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتم خلال الاتصال استعراض إعلان سمو ولي العهد مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، وما تضمنتهما من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمرُّ بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من النواحي كافة، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيضًا كبيرًا في الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على التنوع الأحيائي، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وقدَّم سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهاتَيْن المبادرتَيْن، ودعم دولة قطر للجهود كافة التي تحقق أهدافهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يبحث مع أمير قطر مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتم خلال الاتصال استعراض إعلان سمو ولي العهد مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، وما تضمنتهما من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمرُّ بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من النواحي كافة، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيضًا كبيرًا في الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على التنوع الأحيائي، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وقدَّم سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهاتَيْن المبادرتَيْن، ودعم دولة قطر للجهود كافة التي تحقق أهدافهما.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
12:24 AM
اخر تعديل
29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:19 AM

ولي العهد يبحث مع أمير قطر مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

"تميم" قدَّم تقديره لهاتَيْن المبادرتَيْن ودعم بلاده للجهود كافة التي تحقق أهدافهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتم خلال الاتصال استعراض إعلان سمو ولي العهد مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، وما تضمنتهما من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمرُّ بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من النواحي كافة، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيضًا كبيرًا في الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على التنوع الأحيائي، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وقدَّم سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهاتَيْن المبادرتَيْن، ودعم دولة قطر للجهود كافة التي تحقق أهدافهما.

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