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لجنة متابعة كورونا تؤكد عدم تسجيل أي إصابة في المملكة حتى الآن

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا أنه لم يتم ولله الحمد تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن .

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد اليوم السبت برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم"، وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

حيث تم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما اطلعت اللجنة على الوضع العالمي واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا.


تجدر الإشارة أن اللجنة تتولى متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله.

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة متابعة كورونا تؤكد عدم تسجيل أي إصابة في المملكة حتى الآن
سبق

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا أنه لم يتم ولله الحمد تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن .

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد اليوم السبت برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم"، وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

حيث تم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما اطلعت اللجنة على الوضع العالمي واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا.


تجدر الإشارة أن اللجنة تتولى متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
05:15 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
05:48 PM

لجنة متابعة كورونا تؤكد عدم تسجيل أي إصابة في المملكة حتى الآن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
3,969

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا أنه لم يتم ولله الحمد تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن .

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد اليوم السبت برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم"، وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

حيث تم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما اطلعت اللجنة على الوضع العالمي واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا.


تجدر الإشارة أن اللجنة تتولى متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله.

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