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شاهد.. "مدرستي" تخرّج معلمين صغارًا.. قصة نجاح يترجمها جهد معلم

بعد تقديم طالب بالصف الأول الابتدائي الدروس عبر المنصة لزملائه بالأفلاج

نجحت منصة "مدرستي" كنظام تقني جديد، في كسب تحديات المرحلة الاستثنائية واستمرار العملية التعليمية بتلقي الطلاب لتعليمهم تقنيًّا عبر هذه المنصة، لتترجم بعد عام من التجربة قصص نجاح أبطالُها من المعلمين ونجومها من الطلاب المتفوقين.

وكشف مقطع فيديو من تعليم الأفلاج، عن تقديم طالب بالصف الأول الابتدائي، الدروسَ -عبر منصة "مدرستي"- لزملائه الطلاب بمساعدة معلمه.

وكان معلم الصف الأول الابتدائي بمدرسة طارق بن زياد بمحافظة الأفلاج عبدالله أحمد الدريهم، قد نهج خطة استراتيجية في تقديم الطالب الدروس لزملائه الطلاب عبر منصة "مدرستي" من منزل الطالب أو من خلال الفصل الافتراضي بحضور معلمه، ونجحت التجربة في تخريج طلاب لهم القدرة على شرح الدروس للباقين.

الأفلاج منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مدرستي" تخرّج معلمين صغارًا.. قصة نجاح يترجمها جهد معلم
سبق

نجحت منصة "مدرستي" كنظام تقني جديد، في كسب تحديات المرحلة الاستثنائية واستمرار العملية التعليمية بتلقي الطلاب لتعليمهم تقنيًّا عبر هذه المنصة، لتترجم بعد عام من التجربة قصص نجاح أبطالُها من المعلمين ونجومها من الطلاب المتفوقين.

وكشف مقطع فيديو من تعليم الأفلاج، عن تقديم طالب بالصف الأول الابتدائي، الدروسَ -عبر منصة "مدرستي"- لزملائه الطلاب بمساعدة معلمه.

وكان معلم الصف الأول الابتدائي بمدرسة طارق بن زياد بمحافظة الأفلاج عبدالله أحمد الدريهم، قد نهج خطة استراتيجية في تقديم الطالب الدروس لزملائه الطلاب عبر منصة "مدرستي" من منزل الطالب أو من خلال الفصل الافتراضي بحضور معلمه، ونجحت التجربة في تخريج طلاب لهم القدرة على شرح الدروس للباقين.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
10:40 AM

شاهد.. "مدرستي" تخرّج معلمين صغارًا.. قصة نجاح يترجمها جهد معلم

بعد تقديم طالب بالصف الأول الابتدائي الدروس عبر المنصة لزملائه بالأفلاج

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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نجحت منصة "مدرستي" كنظام تقني جديد، في كسب تحديات المرحلة الاستثنائية واستمرار العملية التعليمية بتلقي الطلاب لتعليمهم تقنيًّا عبر هذه المنصة، لتترجم بعد عام من التجربة قصص نجاح أبطالُها من المعلمين ونجومها من الطلاب المتفوقين.

وكشف مقطع فيديو من تعليم الأفلاج، عن تقديم طالب بالصف الأول الابتدائي، الدروسَ -عبر منصة "مدرستي"- لزملائه الطلاب بمساعدة معلمه.

وكان معلم الصف الأول الابتدائي بمدرسة طارق بن زياد بمحافظة الأفلاج عبدالله أحمد الدريهم، قد نهج خطة استراتيجية في تقديم الطالب الدروس لزملائه الطلاب عبر منصة "مدرستي" من منزل الطالب أو من خلال الفصل الافتراضي بحضور معلمه، ونجحت التجربة في تخريج طلاب لهم القدرة على شرح الدروس للباقين.

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