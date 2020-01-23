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تقلبات جوية تجتاح 6 دول بالمنطقة والسعودية محتملة.. تفاصيل يكشفها "الحصيني"

توقع أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح من 5 إلى 7 درجات بدءًا من الاثنين

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، تقلبات جوية على تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وشمال مصر خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن التقلبات الجوية، حسب مراصد الطقس، تستمر أيامًا وتشمل أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة ورياحًا متفاوتة السرعة وثلوجًا وحبات برد وجريان أودية وانخفاضًا حادًا في الحرارة، مع احتمال أن تمتد التقلبات إلى شمال السعودية.

وأضاف: "متوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة من الاثنين، يتراوح من 5 إلى 7 درجات مئوية على معظم مناطق المملكة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، ومعتدلة نهاراً على الوسطى والشرقية ولطيفة على الشمالية وحارة تميل للحرارة على الغربية تستمر أياماً".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقلبات جوية تجتاح 6 دول بالمنطقة والسعودية محتملة.. تفاصيل يكشفها "الحصيني"
سبق

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، تقلبات جوية على تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وشمال مصر خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن التقلبات الجوية، حسب مراصد الطقس، تستمر أيامًا وتشمل أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة ورياحًا متفاوتة السرعة وثلوجًا وحبات برد وجريان أودية وانخفاضًا حادًا في الحرارة، مع احتمال أن تمتد التقلبات إلى شمال السعودية.

وأضاف: "متوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة من الاثنين، يتراوح من 5 إلى 7 درجات مئوية على معظم مناطق المملكة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، ومعتدلة نهاراً على الوسطى والشرقية ولطيفة على الشمالية وحارة تميل للحرارة على الغربية تستمر أياماً".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
02:28 PM

تقلبات جوية تجتاح 6 دول بالمنطقة والسعودية محتملة.. تفاصيل يكشفها "الحصيني"

توقع أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح من 5 إلى 7 درجات بدءًا من الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، تقلبات جوية على تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وشمال مصر خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن التقلبات الجوية، حسب مراصد الطقس، تستمر أيامًا وتشمل أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة ورياحًا متفاوتة السرعة وثلوجًا وحبات برد وجريان أودية وانخفاضًا حادًا في الحرارة، مع احتمال أن تمتد التقلبات إلى شمال السعودية.

وأضاف: "متوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة من الاثنين، يتراوح من 5 إلى 7 درجات مئوية على معظم مناطق المملكة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، ومعتدلة نهاراً على الوسطى والشرقية ولطيفة على الشمالية وحارة تميل للحرارة على الغربية تستمر أياماً".

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