وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، مشيراً فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة؛ بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

"جونسون": لا نستبعد إغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-19 تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا". وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، مشيراً فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة؛ بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 12:15 PM

"جونسون": لا نستبعد إغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة "كورونا" قال: سنتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة





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تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، مشيراً فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة؛ بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.