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"جونسون": لا نستبعد إغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة "كورونا"

قال: سنتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، مشيراً فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة؛ بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد

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"جونسون": لا نستبعد إغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة "كورونا"
سبق

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، مشيراً فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة؛ بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:15 PM

"جونسون": لا نستبعد إغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة "كورونا"

قال: سنتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، مشيراً فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة؛ بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.

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