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"الأرصاد": غبار على مكة خلال الساعات القادمة

توقّعت أن يكون الطقس صحوًا على مشعر منى

توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يتخلل الحالة الجوية غبار على مكة المكرمة ويكون صحوًا على مشعر منى.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة ومنى 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ ساعة تصل إلى 42 كم/ ساعة أو أكثر.

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"الأرصاد": غبار على مكة خلال الساعات القادمة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يتخلل الحالة الجوية غبار على مكة المكرمة ويكون صحوًا على مشعر منى.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة ومنى 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ ساعة تصل إلى 42 كم/ ساعة أو أكثر.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
07:23 PM

"الأرصاد": غبار على مكة خلال الساعات القادمة

توقّعت أن يكون الطقس صحوًا على مشعر منى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يتخلل الحالة الجوية غبار على مكة المكرمة ويكون صحوًا على مشعر منى.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة ومنى 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ ساعة تصل إلى 42 كم/ ساعة أو أكثر.

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