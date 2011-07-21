وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة ومنى 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ ساعة تصل إلى 42 كم/ ساعة أو أكثر.

توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يتخلل الحالة الجوية غبار على مكة المكرمة ويكون صحوًا على مشعر منى.

"الأرصاد": غبار على مكة خلال الساعات القادمة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-21 توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يتخلل الحالة الجوية غبار على مكة المكرمة ويكون صحوًا على مشعر منى. وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة ومنى 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ ساعة تصل إلى 42 كم/ ساعة أو أكثر.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 07:23 PM

"الأرصاد": غبار على مكة خلال الساعات القادمة توقّعت أن يكون الطقس صحوًا على مشعر منى





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توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يتخلل الحالة الجوية غبار على مكة المكرمة ويكون صحوًا على مشعر منى.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة ومنى 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ ساعة تصل إلى 42 كم/ ساعة أو أكثر.