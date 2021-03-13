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الاستثمار الفاخر.. تعرَّف على أكثر 8 سلع يفضلها أثرياء العالم

وفق آراء 600 مصرفي خاص ومستشار ثروة ومكاتب عائلية

كشف أكثر من 600 مصرفي خاص ومستشار ثروة ومكاتب عائلية لكبار الأثرياء في العالم، عن أفضل 8 استثمارات فاخرة وأكثرها شعبية يفضلها أثرياء العالم.

ووفقاً لمؤشر "نايت فرانك للاستثمارات الفاخرة" فإن شراء السلع الفاخرة والنادرة يعد شغفاً لدى عديد من أثرياء العالم، واستثماراً مهماً.

واحتل "الفن" الفئة الأولى في منطقة جغرافية لدى الأثرياء باستثناء أثرياء آسيا وإفريقيا، حيث جاء في المرتبة الثانية، وقدّرت قيمة السوق العالمية للأعمال الفنية بـ 64 مليار دولار وغالباً ما يتم بيع هذه اللوحات والأعمال الفنية في مزادات عالمية فاخرة عند الحاجة إلى السيولة، أو تحقيق ربح عالٍ فيها، أو للبحث عن سلعة فاخرة أخرى وهو ما يسمى في عالم الأثرياء "الاستثمار الفاخر".

وهنا أكثر 8 سلع فاخرة يفضلها أثرياء العالم:

1- الفن (اللوحات والأعمال الفنية).

2- السيارات الكلاسيكية.

3- الساعات.

4- المجوهرات.

5- الأثاث.

6- الألماس الملوّن.

7- العملات المعدنية.

8- حقائب اليد.

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الاستثمار الفاخر.. تعرَّف على أكثر 8 سلع يفضلها أثرياء العالم
سبق

كشف أكثر من 600 مصرفي خاص ومستشار ثروة ومكاتب عائلية لكبار الأثرياء في العالم، عن أفضل 8 استثمارات فاخرة وأكثرها شعبية يفضلها أثرياء العالم.

ووفقاً لمؤشر "نايت فرانك للاستثمارات الفاخرة" فإن شراء السلع الفاخرة والنادرة يعد شغفاً لدى عديد من أثرياء العالم، واستثماراً مهماً.

واحتل "الفن" الفئة الأولى في منطقة جغرافية لدى الأثرياء باستثناء أثرياء آسيا وإفريقيا، حيث جاء في المرتبة الثانية، وقدّرت قيمة السوق العالمية للأعمال الفنية بـ 64 مليار دولار وغالباً ما يتم بيع هذه اللوحات والأعمال الفنية في مزادات عالمية فاخرة عند الحاجة إلى السيولة، أو تحقيق ربح عالٍ فيها، أو للبحث عن سلعة فاخرة أخرى وهو ما يسمى في عالم الأثرياء "الاستثمار الفاخر".

وهنا أكثر 8 سلع فاخرة يفضلها أثرياء العالم:

1- الفن (اللوحات والأعمال الفنية).

2- السيارات الكلاسيكية.

3- الساعات.

4- المجوهرات.

5- الأثاث.

6- الألماس الملوّن.

7- العملات المعدنية.

8- حقائب اليد.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
01:58 PM

الاستثمار الفاخر.. تعرَّف على أكثر 8 سلع يفضلها أثرياء العالم

وفق آراء 600 مصرفي خاص ومستشار ثروة ومكاتب عائلية

A A A
خالد علي - الرياض
2
1,382

كشف أكثر من 600 مصرفي خاص ومستشار ثروة ومكاتب عائلية لكبار الأثرياء في العالم، عن أفضل 8 استثمارات فاخرة وأكثرها شعبية يفضلها أثرياء العالم.

ووفقاً لمؤشر "نايت فرانك للاستثمارات الفاخرة" فإن شراء السلع الفاخرة والنادرة يعد شغفاً لدى عديد من أثرياء العالم، واستثماراً مهماً.

واحتل "الفن" الفئة الأولى في منطقة جغرافية لدى الأثرياء باستثناء أثرياء آسيا وإفريقيا، حيث جاء في المرتبة الثانية، وقدّرت قيمة السوق العالمية للأعمال الفنية بـ 64 مليار دولار وغالباً ما يتم بيع هذه اللوحات والأعمال الفنية في مزادات عالمية فاخرة عند الحاجة إلى السيولة، أو تحقيق ربح عالٍ فيها، أو للبحث عن سلعة فاخرة أخرى وهو ما يسمى في عالم الأثرياء "الاستثمار الفاخر".

وهنا أكثر 8 سلع فاخرة يفضلها أثرياء العالم:

1- الفن (اللوحات والأعمال الفنية).

2- السيارات الكلاسيكية.

3- الساعات.

4- المجوهرات.

5- الأثاث.

6- الألماس الملوّن.

7- العملات المعدنية.

8- حقائب اليد.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,338

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