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تدشين مستشفى الملك عبد الله المتنقل في قرغيزستان

يضم 5 عيادات طبية متخصصة ومقطورات مساندة وسيارة إسعاف

دشنت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز المتنقل، بحضور الرئيس الدكتور صدير جاباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي.

واطلع الرئيس القرغيزي على تجهيزات المستشفى المتنقل الذي يحوي "5" عيادات طبية متخصصة، ومقطورات مساندة، وسيارة إسعاف.

وأعرب عن امتنانه باسمه واسم شعب قرغيزستان للمملكة العربية السعودية، ولمؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية، ولكل من أسهم في هذا المشروع.

من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة سلطان بن عبد العزيز السعدون، أن المستشفى سيقدم الخدمات الصحية لأكثر من 65,000 إنسان سنويًا في قرغيزستان من خلال العيادات المتخصصة في الرعاية الأولية والجراحة والأشعة والصيدلية والمختبر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها.

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تدشين مستشفى الملك عبد الله المتنقل في قرغيزستان
سبق

دشنت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز المتنقل، بحضور الرئيس الدكتور صدير جاباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي.

واطلع الرئيس القرغيزي على تجهيزات المستشفى المتنقل الذي يحوي "5" عيادات طبية متخصصة، ومقطورات مساندة، وسيارة إسعاف.

وأعرب عن امتنانه باسمه واسم شعب قرغيزستان للمملكة العربية السعودية، ولمؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية، ولكل من أسهم في هذا المشروع.

من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة سلطان بن عبد العزيز السعدون، أن المستشفى سيقدم الخدمات الصحية لأكثر من 65,000 إنسان سنويًا في قرغيزستان من خلال العيادات المتخصصة في الرعاية الأولية والجراحة والأشعة والصيدلية والمختبر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
05:10 PM

تدشين مستشفى الملك عبد الله المتنقل في قرغيزستان

يضم 5 عيادات طبية متخصصة ومقطورات مساندة وسيارة إسعاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشنت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز المتنقل، بحضور الرئيس الدكتور صدير جاباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي.

واطلع الرئيس القرغيزي على تجهيزات المستشفى المتنقل الذي يحوي "5" عيادات طبية متخصصة، ومقطورات مساندة، وسيارة إسعاف.

وأعرب عن امتنانه باسمه واسم شعب قرغيزستان للمملكة العربية السعودية، ولمؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية، ولكل من أسهم في هذا المشروع.

من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة سلطان بن عبد العزيز السعدون، أن المستشفى سيقدم الخدمات الصحية لأكثر من 65,000 إنسان سنويًا في قرغيزستان من خلال العيادات المتخصصة في الرعاية الأولية والجراحة والأشعة والصيدلية والمختبر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها.

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