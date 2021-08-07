"لبنان" تسجل 1593 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجّلت لبنان 1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 570098 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء، ارتفع إلى 538828 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7938 حالة، بعد تسجيل 6 حالات وفاة.