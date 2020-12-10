المملكة تستضيف نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3

بدعم من مبادرة "جودة الحياة".. بمشاركة نخبة الفرق في العالم

تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، في نسختها التاسعة التي ستقام منافساتها في محافظة جدة للمرة الثانية بمشاركة 12 فريقاً يمثلون نخبة الفرق في العالم؛ حيث ستقام منافسات الجولة النهائية خلال الفترة من 18 – 19 ديسمبر الجاري.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي في رياضة كرة السلة ضمن سلسلة من الأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها وتقيمها وزارة الرياضة في مختلف المناطق ضمن مبادراتها وأهدافها المنبثقة من رؤية 2030؛ حيث تأتي هذه الجولة بدعم من برنامج "جودة الحياة" بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وذلك في إطار نشر هذه اللعبة وزيادة ممارسيها في أوساط المجتمع السعودي.

ورحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد بكافة الفرق المشاركة في هذه الجولة النهائية المرتقبة، مقدماً شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على "دعمه واهتمامه باستضافة اتحاد كرة السلة لهذا الحدث العالمي للمرة الثانية في المملكة"، مضيفاً: "إن نجاحات المملكة في استضافة وتنظيم جملة من المناسبات والبطولات العالمية الكبرى في مختلف أنواع الرياضات خلال الأعوام الماضية، لم يأتِ إلا بتوفيق الله تعالى ثم بفضل رؤية طموحة نحو نشر ثقافة الألعاب المختلفة وزيادة ممارسيها، وهو ما شهدته مملكتنا بفضل تمكين القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الحكيمة، التي نلمس دعمها ومتابعتها وحرصها على كل ما يمكن، حتى أصبحت مملكتنا واجهة للرياضات العالمية بمختلف أشكالها وأنواعها".

وأكد المسعد أن "التحضيرات والترتيبات لإقامة هذه البطولة على أرض المملكة بدأت مبكراً بعد نجاح استضافة النسخة الثامنة الماضية، وقد راعينا في الجولة القادمة الظروف التي يعيشها العالم إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك سوف يشاهد العالم هذا الحدث، كما عوّدتهم المملكة دائمًا، وفق أفضل وأدق المعايير العالمية صحيًّا ورياضيًّا، بعد أن اكتسبنا جميعًا خبرة كبيرة ولله الحمد، إثر استضافتنا العديد من الأحداث الرياضية".