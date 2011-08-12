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شاهد .. "عيدكم فرحتنا" يبثها "بريدة المركزي" للمرضى غير السعوديين

للتخفيف من آلامهم .. وحراس الأمن والطواقم الطبية والإدارية شاركوا المعايدة

أطلقت إدارة مستشفى بريدة المركزي مبادرة "عيدكم فرحتنا" في أول أيام العيد، والتي تستهدف المرضى المنومين من غير السعوديين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم بعد أن حجزهم المرض على الأسرة البيضاء في ظل بعدهم عن أهاليهم، وكذلك الموظفين المناوبين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار مدير مستشفى بريدة المركزي بالإنابة الاختصاصي عبد العزيز بن محمد الحربي إلى أن إدارة المستشفى حرصت على إقامة هذه المبادرة بالتعاون مع راعي هذه المبادرة "فيروز"، والتي تأتي انطلاقًا من واجبنا الديني والإنساني تجاه الإخوة المقيمين، والذين يقضون هذه الأيام السعيدة بعيدًا عن أهاليهم وهم منومون في المستشفى، مقدمًا الشكر والتقدير لراعي هذه المبادرة.

ولفت إلى أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة إلى إدخال البهجة والفرحة والسرور على نفوسهم، ورسم الابتسامة على وجوههم، متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يغادروا المستشفى وهم يرفلون بثوب الصحة والعافية.

وفي سياق متصل، أقام مستشفى بريدة المركزي حفل معايدة للزملاء المناوبين خلال إجازة العيد وكذلك للزوار، في الصالة الرئيسة في بهو المستشفى، قدمت خلاله عددًا من أصناف الحلوى والهدايا، وقد تبادل الموظفون عبارات التهاني والتبريكات فيما بينهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد عبر الزملاء عن بالغ سعادتهم بإقامة هذه المناسبة، والتي تعزز أواصر المحبة والألفة بين العاملين، وتخلق بيئة عمل إيجابية مقدمين شكرهم لإدارة المستشفى على إقامة هذه المبادرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. "عيدكم فرحتنا" يبثها "بريدة المركزي" للمرضى غير السعوديين
سبق

أطلقت إدارة مستشفى بريدة المركزي مبادرة "عيدكم فرحتنا" في أول أيام العيد، والتي تستهدف المرضى المنومين من غير السعوديين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم بعد أن حجزهم المرض على الأسرة البيضاء في ظل بعدهم عن أهاليهم، وكذلك الموظفين المناوبين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار مدير مستشفى بريدة المركزي بالإنابة الاختصاصي عبد العزيز بن محمد الحربي إلى أن إدارة المستشفى حرصت على إقامة هذه المبادرة بالتعاون مع راعي هذه المبادرة "فيروز"، والتي تأتي انطلاقًا من واجبنا الديني والإنساني تجاه الإخوة المقيمين، والذين يقضون هذه الأيام السعيدة بعيدًا عن أهاليهم وهم منومون في المستشفى، مقدمًا الشكر والتقدير لراعي هذه المبادرة.

ولفت إلى أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة إلى إدخال البهجة والفرحة والسرور على نفوسهم، ورسم الابتسامة على وجوههم، متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يغادروا المستشفى وهم يرفلون بثوب الصحة والعافية.

وفي سياق متصل، أقام مستشفى بريدة المركزي حفل معايدة للزملاء المناوبين خلال إجازة العيد وكذلك للزوار، في الصالة الرئيسة في بهو المستشفى، قدمت خلاله عددًا من أصناف الحلوى والهدايا، وقد تبادل الموظفون عبارات التهاني والتبريكات فيما بينهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد عبر الزملاء عن بالغ سعادتهم بإقامة هذه المناسبة، والتي تعزز أواصر المحبة والألفة بين العاملين، وتخلق بيئة عمل إيجابية مقدمين شكرهم لإدارة المستشفى على إقامة هذه المبادرة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:30 PM

شاهد .. "عيدكم فرحتنا" يبثها "بريدة المركزي" للمرضى غير السعوديين

للتخفيف من آلامهم .. وحراس الأمن والطواقم الطبية والإدارية شاركوا المعايدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أطلقت إدارة مستشفى بريدة المركزي مبادرة "عيدكم فرحتنا" في أول أيام العيد، والتي تستهدف المرضى المنومين من غير السعوديين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم بعد أن حجزهم المرض على الأسرة البيضاء في ظل بعدهم عن أهاليهم، وكذلك الموظفين المناوبين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار مدير مستشفى بريدة المركزي بالإنابة الاختصاصي عبد العزيز بن محمد الحربي إلى أن إدارة المستشفى حرصت على إقامة هذه المبادرة بالتعاون مع راعي هذه المبادرة "فيروز"، والتي تأتي انطلاقًا من واجبنا الديني والإنساني تجاه الإخوة المقيمين، والذين يقضون هذه الأيام السعيدة بعيدًا عن أهاليهم وهم منومون في المستشفى، مقدمًا الشكر والتقدير لراعي هذه المبادرة.

ولفت إلى أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة إلى إدخال البهجة والفرحة والسرور على نفوسهم، ورسم الابتسامة على وجوههم، متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يغادروا المستشفى وهم يرفلون بثوب الصحة والعافية.

وفي سياق متصل، أقام مستشفى بريدة المركزي حفل معايدة للزملاء المناوبين خلال إجازة العيد وكذلك للزوار، في الصالة الرئيسة في بهو المستشفى، قدمت خلاله عددًا من أصناف الحلوى والهدايا، وقد تبادل الموظفون عبارات التهاني والتبريكات فيما بينهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد عبر الزملاء عن بالغ سعادتهم بإقامة هذه المناسبة، والتي تعزز أواصر المحبة والألفة بين العاملين، وتخلق بيئة عمل إيجابية مقدمين شكرهم لإدارة المستشفى على إقامة هذه المبادرة.

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