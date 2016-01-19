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وفاة أكبر معمر في العالم قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه الـ113 عامًا

"غارسيا" له سبعة أبناء و14 حفيدًا إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد

توفي عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن 112 عامًا و341 يومًا، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة، على ما أعلنته موسوعة غينيس للأرقام القياسية الأربعاء.

وكان الإسباني قد صُنِّف كأكبر إنسان سنًّا في العالم بسن 112 عامًا و211 يومًا، وفق المنظمة التي تتخذ مقرًّا لها في لندن.

وبسبب قِصَر قامته، لم يستدعِ هذا الإسباني البالغ طوله مترًا ونصف متر، والمولود في بوينتي كاسترو في 11 فبراير 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وتمكن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

وكان للإسباني سبعة أبناء و14 حفيدًا، إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.

ولا يزال الرقم القياسي للعمر المديد مسجلًا باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يومًا، حتى وفاتها سنة 1997؛ وفق موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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وفاة أكبر معمر في العالم قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه الـ113 عامًا
سبق

توفي عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن 112 عامًا و341 يومًا، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة، على ما أعلنته موسوعة غينيس للأرقام القياسية الأربعاء.

وكان الإسباني قد صُنِّف كأكبر إنسان سنًّا في العالم بسن 112 عامًا و211 يومًا، وفق المنظمة التي تتخذ مقرًّا لها في لندن.

وبسبب قِصَر قامته، لم يستدعِ هذا الإسباني البالغ طوله مترًا ونصف متر، والمولود في بوينتي كاسترو في 11 فبراير 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وتمكن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

وكان للإسباني سبعة أبناء و14 حفيدًا، إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.

ولا يزال الرقم القياسي للعمر المديد مسجلًا باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يومًا، حتى وفاتها سنة 1997؛ وفق موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:16 AM

وفاة أكبر معمر في العالم قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه الـ113 عامًا

"غارسيا" له سبعة أبناء و14 حفيدًا إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن 112 عامًا و341 يومًا، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة، على ما أعلنته موسوعة غينيس للأرقام القياسية الأربعاء.

وكان الإسباني قد صُنِّف كأكبر إنسان سنًّا في العالم بسن 112 عامًا و211 يومًا، وفق المنظمة التي تتخذ مقرًّا لها في لندن.

وبسبب قِصَر قامته، لم يستدعِ هذا الإسباني البالغ طوله مترًا ونصف متر، والمولود في بوينتي كاسترو في 11 فبراير 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وتمكن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

وكان للإسباني سبعة أبناء و14 حفيدًا، إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.

ولا يزال الرقم القياسي للعمر المديد مسجلًا باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يومًا، حتى وفاتها سنة 1997؛ وفق موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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